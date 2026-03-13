Foça Belediyesi'nde Dijital Dönüşüm: D-İmar Uygulaması Devrede

(İZMİR) - Foça Belediyesi, imar ve şehircilik hizmetlerinde dijital dönüşüm sürecini hızlandırarak D-İmar uygulamasını devreye aldı. Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı, yeni sistemle birlikte imar işlemlerinin daha hızlı, şeffaf ve denetlenebilir bir yapıya kavuşacağını belirtti.

Foça Belediyesi bünyesinde yürütülen dijital dönüşüm çalışmaları kapsamında hayata geçirilen D-İmar sistemi; ruhsat işlemleri, yapı kontrol süreçleri, encümen sevkleri, idari para cezaları, süre takipleri ve arşiv yönetiminin yanı sıra ifraz, tevhit, yola terk, imar durumu belgesi, numarataj ve ön inceleme süreçlerini kapsayan entegre bir imar yönetim sistemi olarak kullanılmaya başlandı.

Yeni sistem sayesinde vatandaşlar başvurularını e-Devlet ve elektronik imza aracılığıyla internet üzerinden tamamlayabilecek. Böylece belediyeye fiziki müracaat zorunluluğu büyük ölçüde ortadan kalkacak. 2026 yılı itibarıyla ruhsat ve imar başvuruları başta olmak üzere pek çok işlem elektronik ortamda alınmaya başlanırken; ifraz, tevhit, yola terk, numarataj ve imar durumu gibi parsel bazlı işlemlerin sisteme entegrasyonu ise aşamalı olarak devam ediyor.

Başvuruların sistem üzerinden kayıt altına alınması, ön inceleme aşamasından sonuçlandırmaya kadar tüm işlem süreçlerinin yazılım üzerinden izlenmesi uygulamaya geçirildi. Vatandaşlar yaptıkları başvuruların hangi aşamada olduğunu sistem üzerinden anlık olarak takip edebilecek, süreçteki gelişmeler hakkında SMS yoluyla otomatik bilgilendirme alabilecek.

Uygulamanın en önemli yeniliklerinden biri ise tam kağıtsız süreç anlayışı oldu. Sisteme entegre edilen imar işlemlerinde fiziksel evrak kullanılmayacak. Böylece kağıt israfının önüne geçilmesi ve arşiv süreçlerinin dijital ortama taşınması hedefleniyor. Belediyede mevcut bulunan fiziksel evrakların taranarak sisteme aktarılması çalışmaları da sürdürülüyor.

Öte yandan yapı kontrol biriminde yapı tatil zaptı sonrası encümen sevkleri, idari yaptırım kararları ve süre takipleri de artık sistem üzerinden yürütülmeye başlandı.

Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı, dijital dönüşümün belediye hizmetlerinde önemli bir kolaylık sağlayacağını belirterek şunları söyledi:

"Foça'da belediyecilik hizmetlerini çağın gerekliliklerine uygun şekilde dönüştürmeye devam ediyoruz. D-İmar uygulamasıyla birlikte imar işlemlerinde şeffaflığı artırıyor, süreçleri hızlandırıyor ve vatandaşlarımızın ruhsat, ifraz, tevhit ve imar durumu gibi işlemlerini tek bir platform üzerinden daha kolay takip edebileceği bir sistem kuruyoruz."