Foça Belediyesi Ekiplerinden Gece Boyunca Yağış Mesaisi

(İZMİR)- Foça Belediyesi, ilçede etkili olan sağanak yağışta Fen İşleri ve Zabıta ekipleriyle gece boyunca sahada görev aldı. Ekipler, yağmur suyu hatlarına müdahale ederek, su taşkınlarını önledi ve vatandaşlardan gelen ihbarları değerlendirdi.

Foça'da etkili olan sağanak yağış, belediye ekiplerini gece boyunca teyakkuz halinde tuttu. Meteoroloji verilerine göre, ilçede metrekareye 32,6 kilogram yağış düştü. Foça Belediyesi Fen İşleri ve Zabıta Müdürlüğü ekipleri, olası olumsuzlukların önüne geçmek için aralıksız görev yaptı. Foça ilçe merkezi, Yeni Foça ve Bağarası mahallelerinde gece boyunca çalışmalarını sürdüren ekipler, yağmur suyu hatlarına müdahale ederek, su taşkınlarını ve birikintileri engelledi. Vatandaşlardan gelen ihbarlar anlık olarak değerlendirilirken, herhangi bir mağduriyet yaşanmaması adına gerekli önlemler alındı.

"Ekiplerimiz gece boyunca sahadaydı"

Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı, "İlçemizde etkili olan sağanak yağış süresince ekiplerimiz gece boyunca sahadaydı. Vatandaşlarımızın güvenliği ve olası olumsuzlukların önüne geçmek için büyük bir özveriyle çalıştılar. Sürece destek veren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cemil Tugay'a ve İzmir Büyükşehir Belediyesi ekiplerine teşekkür ediyorum" dedi. Başkan Fıçı, hava koşullarına bağlı gelişmelere karşı ekiplerin sahadaki teyakkuz halinin devam ettiğini bildirdi.