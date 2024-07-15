Foça, Cittaslow Birliği Proje Yarışması'nda Ödül Aldı - Son Dakika
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Foça, Cittaslow Birliği Proje Yarışması'nda Ödül Aldı

Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı, Cittaslow Birliği Uluslararası Proje Yarışması'nda 'Misafirperverlik, Farkındalık ve Eğitim Ödülü'nü kazandı. Foça'nın kimliğini koruma ve uluslararası iş birliklerini artırma konusunda önemli adımlar atacaklarını belirtti.

15.07.2024 11:38
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(İZMİR) - Foça, Cittaslow Birliği Uluslararası Proje Yarışması'nda "Misafirperverlik, Farkındalık ve Eğitim Ödülü"nün sahibi oldu.

Antalya'da gerçekleştirilen Uluslararası Sakin Kentler Birliği (Cittaslow) Olağanüstü Türkiye Genel Kurulu'na katılan Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı, Avrupa Kültür Rotası'na dahil edilmesi amacıyla Avrupa Konseyi'ne sunulan Foçalıların Yolculuğu "Journey of Phokaians" projesinin kazandığı ödülü aldı.

Toplantıda, Cittaslow Türkiye Koordinatörü seçilen Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'i tebrik eden Başkan Fıçı, yeni dönemde Foça'nın kimliğini koruma ve uluslararası iş birliklerini artırma konusunda önemli adımlar atacaklarını belirtti.

Saniye Bora Fıçı, "Foça'ya layık görülen ve hepimizi gururlandıran değerli ödülümüzü tüm Foça halkı adına teslim aldım. Cittaslow hareketi, yerel değerlerimizi koruyarak sürdürülebilir bir geleceğe katkı sağlamayı hedefliyor. Bu noktada birçok başarılı projeyle ilçemizin tarihi ve kültürel zenginliklerini daha geniş kitlelere tanıtma fırsatı bulacağız. Kurduğumuz uluslararası ve iller arası yoğun iş birlikleriyle Foça'mızın tanınırlığını ve Foça'mızdaki yaşam kalitesini artırmaya devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Foça, Cittaslow Birliği Proje Yarışması'nda Ödül Aldı - Son Dakika

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