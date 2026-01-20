Foça İlçe Garajında Çevre Düzenleme Çalışmaları Sürüyor

(İZMİR) - Foça İlçe Garajı sahasında, Foça Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen çevre düzenleme çalışmaları aralıksız devam ediyor. Çalışmalar, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle ve İZSU Genel Müdürlüğü'nün yeni hizmet binası çevresinde sürdürülen altyapı uygulamalarıyla eş güdüm içinde yürütülüyor.

Yeni İZSU Hizmet Binası çevresinde yürütülen çalışmalarda; altyapı ve üstyapı düzenlemeleri titizlikle hayata geçirilirken, alanın uzun ömürlü, güvenli ve sağlıklı şekilde kullanılabilmesi amacıyla zemin iyileştirme uygulamaları yapılıyor. Yaya ve araç kullanım konforunu artırmak, alanın düzenli bir görünüme kavuşmasını sağlamak için kilit parke taşı döşeme imalatları eş zamanlı olarak sürdürülüyor.

Yağışlı dönemlerde oluşabilecek yüzey suyu birikintileri ve olası taşkın risklerinin önüne geçilmesi amacıyla yağmur suyu tahliyesine yönelik mazgal yapım çalışmaları, proje esasları ve teknik şartnamelere uygun biçimde uygulanıyor. Bu sayede, İZSU'nun yürüttüğü altyapı faaliyetleriyle uyumlu, sağlıklı ve sürdürülebilir bir drenaj sistemi oluşturulması hedefleniyor.

Foça İlçe Garajı sahasında yürütülen tüm imalatlar; kalite, iş sağlığı ve güvenliği ile sürdürülebilirlik kriterleri esas alınarak, Foça Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İZSU'nun ilgili birimleri arasında sağlanan koordinasyonla denetimli şekilde sürdürülüyor. Planlanan takvim doğrultusunda tamamlanması hedeflenen çalışmaların ardından alanın daha düzenli, güvenli ve çağdaş bir görünüme kavuşması amaçlanıyor.

Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı, çalışmalara ilişkin yaptığı açıklamada, "Foça İlçe Garajı sahasında yürüttüğümüz çevre düzenleme çalışmalarını, kurumlar arası güçlü işbirliğiyle sürdürüyoruz. İlçemizin ihtiyaçlarını gözeten bu sürece verdikleri destek ve katkılar için İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cemil Tugay'a ve İZSU Genel Müdürlüğü'ne teşekkür ediyorum. Foça'mıza yakışır, güvenli ve sürdürülebilir alanlar üretmeye devam edeceğiz" dedi.