Foça\'da çıkan orman yangınında mahalle tahliye edildi

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İZMİR'in Foça ilçesinde çıkan orman yangınına karadan ve havadan müdahale başlatıldı. Alevlerin tehdit ettiği bir mahalle için tahliye kararı verildi.

Foça ilçesi Yeni Bağarası Mahallesi 7'nci Jandarma Komando Eğitim Alayı bölgesinde saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle ormana sıçradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Alevlerin tehdit ettiği Koca Mehmetler Mahallesinde oturanlar için tedbir amacıyla tahliye kararı verildi. Bölgede mahallelinin tahliyesine başlandı. Yangının söndürülmesi için karadan ve havadan müdahale sürdürülüyor.