Foça'da çıkan yangın kontrol altına alındı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Foça'da çıkan yangın kontrol altına alındı

İzmir'in Foça ilçesinde ormanlık ve makilik alanda çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangın, Jandarma Komando Teröristle Mücadele Harekatı Okul Komutanlığı kampüsünde de etkili oldu. Yangına Orman Genel Müdürlüğüne ait hava ve kara araçlarıyla müdahale edilirken, askeri personel de çalışmalara destek sağladı. Yangın sonucunda yaklaşık 50 hektar alan zarar gördü.

19.07.2024 00:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'in Foça ilçesinde ormanlık ve makilik alanda çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki ormanlık ve makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın etkisiyle yayılan yangın Jandarma Komando Teröristle Mücadele Harekatı Okul Komutanlığı kampüsünde de etkili oldu.

Yangına Orman Genel Müdürlüğüne ait hava ve kara araçlarıyla müdahale edilirken, çalışmalara askeri personelin de destek sağladığı belirtildi.

Yangın, askeri bölgenin arkasındaki Koca Mehmetler Mahallesi'nde makilik alana yayıldı.

Bu bölgede yer alan Hayat Foça Sitesi, tedbir amaçlı boşaltıldı. Sitenin yöneticisi Can Koktekin, jandarmanın uyarısıyla siteyi boşalttıklarını, itfaiye ve AFAD ekiplerinin çalışmasıyla site çevresinde alevlerin kontrol altına alındığını belirtti.

Foça Kaymakamı Mehmet Türköz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 14.50 sıralarında Yenifoça Jandarma Komando Teröristle Mücadele Okul Komutanlığında başlayan ve rüzgarın etkisiyle okulun dışına yayılan yangının 22.30 sıralarında kontrol altına alındığını söyledi.

Yangına havadan ve karadan müdahale edildiğini belirten Türköz, "Yangın, 22.30 itibarıyla ekiplerin çalışmasıyla yangın kontrol altına alındı. Foça için büyük ve tehlikeli bir yangındı. Öğle saatlerinde başlayıp akşam saatlerine kadar süren bir yangındı. Yangın nedeniyle yaklaşık 50 hektar alan zarar gördü." diye konuştu.

Yangın söndürme çalışmalarında İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 3 uçak, 2 helikopter, İzmir Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi, Yenifoça Jandarma Komando Teröristle Mücadele Okul Komutanlığı ile Foça Deniz Üs Komutanlığı itfaiye araçları, emniyet ve jandarmaya ait TOMA'lar yer aldı.

Kaynak: AA

Jandarma, Komando, İzmir, Foça, Hava Durumu, Doğal Afetler, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Foça'da çıkan yangın kontrol altına alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


22:05 İzmir’de orman yangını Alevler yerleşim yerlerine kadar yaklaştı, vatandaşlar seferber oldu İzmir'de orman yangını! Alevler yerleşim yerlerine kadar yaklaştı, vatandaşlar seferber oldu
21:39 TBMM’de işe giren kızıyla ilgili sorulan soru Destici’yi fena kızdırdı TBMM'de işe giren kızıyla ilgili sorulan soru Destici'yi fena kızdırdı
19:16 Ne diyeceği merak konusuydu Seçimi kaybeden Büyükekşi’den tek cümlelik veda Ne diyeceği merak konusuydu! Seçimi kaybeden Büyükekşi'den tek cümlelik veda
18:42 Yeni TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’ndan ilk sözler: Ben değil, Türk futbolu kazandı Yeni TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan ilk sözler: Ben değil, Türk futbolu kazandı
18:30 5 oy farkla kazandı TFF’nin yeni Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu oldu 5 oy farkla kazandı! TFF'nin yeni Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu oldu
23:30 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan yeni TFF Başkanına tebrik Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni TFF Başkanına tebrik
20:35 Tahliye mi edilecekler Polat çifti hakkında merakla beklenen MASAK ana raporu ortaya çıktı Tahliye mi edilecekler? Polat çifti hakkında merakla beklenen MASAK ana raporu ortaya çıktı
20:22 Trabzonspor’un UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turundaki rakibi Ruzomberok oldu Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turundaki rakibi Ruzomberok oldu
20:00 Okulun yüzlerce kiloluk demir kapısı çocuğun üzerine düştü Okulun yüzlerce kiloluk demir kapısı çocuğun üzerine düştü
19:35 İzmir’de orman yangınında yaralanan Orman İşletme Müdürü şehit oldu İzmir'de orman yangınında yaralanan Orman İşletme Müdürü şehit oldu
17:05 Küçük kız, babasını döven zabıtalara gözyaşları içinde yalvardı Küçük kız, babasını döven zabıtalara gözyaşları içinde yalvardı
16:19 Mehmet Büyükekşi’den Ali Koç’a olay yanıt: Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz Mehmet Büyükekşi'den Ali Koç'a olay yanıt: Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz
16:03 AVM’de genç kızın fotoğrafını çeken yaşlı adama gözaltı AVM'de genç kızın fotoğrafını çeken yaşlı adama gözaltı
15:56 Yaralılar taburcu olmadan ikinci kez kavgaya tutuştular Yaralılar taburcu olmadan ikinci kez kavgaya tutuştular
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.07.2024 00:16:16. #1.12#
SON DAKİKA: Foça'da çıkan yangın kontrol altına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement