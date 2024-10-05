Foça\'da Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı

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İzmir'in Foça ilçesinde çöplükte çıkan ve ormanlık alana sıçrayan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Yenifoça Mahallesi'ndeki çöplük alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle ormanlık alana sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 10 uçak, 8 helikopter, 46 arazöz, 12 su ikmal aracı, 9 dozer ve 8 yer ekibi ile itfaiye sevk edildi.

Ekipler, rüzgar nedeniyle yerleşim yerlerine yaklaşan yangının hızını kesti.

Tedbir amacıyla 32 hanenin tahliye edildiği Yedi Önder Sitesi'nde yaşayanlar evlerine geri döndü.

Foça Kaymakamı Mehmet Türköz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Yangının enerjisi azalmış, kontrol altına alınmıştır. Ekiplerimizin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor. Yerleşim yerlerini tehdit eden bir durum kalmadı. İlk belirlemelere göre 340 hektarlık alanın yandığı tespit edilmiştir." ifadelerini kullandı.

Milli Savunma Bakanlığı da yangın söndürme çalışmalarına destek olmak için 2 helikopter görevlendirildiğini açıklamıştı.

Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor.