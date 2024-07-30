Foça'da çıkan yangına havadan ve karadan müdahale - Son Dakika
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Foça'da çıkan yangına havadan ve karadan müdahale

İzmir'in Foça ilçesinde otluk alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Foça Açık Ceza İnfaz Kurumu yakınlarındaki otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 uçak, 3 helikopter, 13 arazöz, 3 su ikmal aracı, 2 dozer ve 4 yer ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

30.07.2024 15:43
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İzmir'in Foça ilçesinde otluk alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Foça Açık Ceza İnfaz Kurumu yakınlarındaki otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 uçak, 3 helikopter, 13 arazöz, 3 su ikmal aracı, 2 dozer ve 4 yer ekibi sevk edildi.

Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Foça'da çıkan yangına havadan ve karadan müdahale - Son Dakika

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