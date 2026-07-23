Foça'da Kapsamlı Deniz ve Kıyı Temizliği - Son Dakika
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Foça'da Kapsamlı Deniz ve Kıyı Temizliği

23.07.2026 11:01  Güncelleme: 12:34
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Foça Belediyesi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle Küçükdeniz ve Büyükdeniz'de yapılan deniz ve kıyı temizliğinde çıkarılan lastik, metal ve plastik atıklar, farkındalık oluşturmak amacıyla Nihat Dirim Barış ve Demokrasi Meydanı'nda sergilenmeye başlandı. 'Denizden Çıkanlar İnsanlığın İzleri' temasıyla düzenlenen sergide vatandaşlar kirliliğe tepki gösterdi.

(İZMİR) - Foça Belediyesi ile İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ortaklaşa gerçekleştirdiği deniz ve kıyı temizliğinde, Küçükdeniz ve Büyükdeniz'den çıkarılan atıklar farkındalık oluşturmak amacıyla Nihat Dirim Barış ve Demokrasi Meydanı'nda sergilenmeye başlandı.

Foça Belediyesi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle Foça'da kapsamlı bir deniz ve kıyı temizliği gerçekleştirildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Deniz Koruma Şube Müdürlüğü ekipleri, İzmir İtfaiyesi'ne bağlı dalgıç ekipleri, Foça Belediyesi Kıyı Koruma Birimi ekipleri ve Yenifoça Çöpsavar Grubu'nun ortaklaşa yürüttüğü çalışmalarda, Küçükdeniz ve Büyükdeniz sahillerinde deniz dibinden ve kıyıdan çıkarılan atıklar vatandaşlarda farkındalık oluşturmak amacıyla Nihat Dirim Barış ve Demokrasi Meydanı'nda sergileniyor.

Küçükdeniz ve Büyükdeniz'de eş zamanlı olarak hayata geçirilen temizlik çalışmalarına Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı da katılarak destek verdi. Sahadaki çalışmalarda Başkan Fıçı'ya belediye meclis üyeleri eşlik etti. Temizlik sırasında denizden çıkan manzaralar karşısında şaşkınlık ve üzüntü yaşayan Foçalı vatandaşlar, doğal güzelliklerin bu şekilde kirletilmesine büyük tepki gösterdi.

"DENİZDEN ÇIKANLAR İNSANLIĞIN İZLERİ"

Denizden ve kıyıdan titizlikle toplanan lastik, metal, plastik ve benzeri atıklar, vatandaşların doğrudan görebileceği şekilde sergi alanına dönüştürüldü. Nihat Dirim Barış ve Demokrasi Meydanı'nda yerleştirilen panoda "Denizden Çıkanlar İnsanlığın İzleri" teması vurgulanarak, doğaya bırakılan her atığın çevreye verdiği zarara işaret edildi.

SAYGIN YÖRÜK: "EN İYİ TEMİZLİK, HİÇ KİRLETMEMEKTİR"

İzmir Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Deniz Koruma Şube Müdürlüğü Bölge Sorumlusu Saygın Yörük de yürütülen operasyon hakkında şu bilgileri aktardı:

"Bugün Foça'da, Küçükdeniz ve Büyükdeniz sahil hatlarımızda su altı ve su üstü ekiplerimizle kapsamlı bir temizlik operasyonu icra ettik. Denizlerimizden ne yazık ki plastik, lastik ve metal atık çıkardık. Bu süreçte bizlerle omuz omuza çalışan Foça Belediyesi'ne, kıymetli başkanımıza, Foça Merkez Su Ürünleri kooperatifimize, Yenifoça Çöpsavarlar grubuna ve tüm katılımcılara çok teşekkür ediyorum. Ancak unutmamalıyız ki; çevreyi korumanın ve doğayı sevmenin en güzel, en kalıcı yolu burayı hiç kirletmemekten geçiyor."

BAŞKAN SANİYE BORA FIÇI: "BU KİRLİLİK HEPİMİZİN ORTAK SORUMLULUĞU"

Çalışmaların ardından değerlendirmelerde bulunan Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı, "Bugün burada, İzmir Büyükşehir Belediyemiz ve kıymetli paydaşlarımızla birlikte Küçükdeniz ve Büyükdeniz'imizde çok önemli bir temizlik hareketi gerçekleştirdik. Denizlerimizden çıkan bu manzaralar maalesef hepimizi derinden üzüyor. Ancak sadece temizlemek yetmez; asıl amacımız bu farkındalığı büyüterek gelecek nesillere temiz bir Foça bırakmak. Katkı sunan tüm kurumlarımıza, ekiplerimize ve duyarlılık gösteren tüm Foçalı hemşehrilerime yürekten teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

ATIKLAR VATANDAŞLARA SERGİLENECEK

Denizden dibi ve yüzeyinden çıkartılan atıkların, Foça'da yaşayan vatandaşların ve Foça'yı ziyaret etmek için gelen turistlerin dikkatini çekerek farkındalık oluşturması amacıyla için bir süre daha Nihat Dirim Barış ve Demokrasi Meydanı'nda sergileneceği bildirildi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Foça'da Kapsamlı Deniz ve Kıyı Temizliği - Son Dakika

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