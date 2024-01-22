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Foça'da Havaların Soğumasıyla Levrekler Tezgahlarda - Son Dakika
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Foça'da Havaların Soğumasıyla Levrekler Tezgahlarda

İzmir'in Foça ilçesinde havaların soğumasıyla birlikte levrekler, balık tezgahlarında yerini almaya başladı. Balıkçılar, denizdeki bolluktan memnun olurken, levrek yoğunluğunun yaşandığı dönemde 300-350 liraya levrek bulunabiliyor. Mevsim balıklarını görmek ve istedikleri miktarda almak için vatandaşlar balık mezatlarını tercih ediyor.

Foça\'da Havaların Soğumasıyla Levrekler Tezgahlarda
22.01.2024 - 10:53,
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İzmir'in Foça ilçesinde havaların soğumasıyla birlikte levrekler, balık tezgahlarında yerini almaya başladı.

Foça ilçesinde balıkçılıkla uğraşan vatandaşlar, denizdeki bolluktan memnun olurken, yakaladıkları balıkları da hem tezgahlarında hem de mezatlarda satışa sunuyor. Havaların soğumasıyla birlikte balıkçıların ağına da bol miktarda levrek takılıyor.

Vatandaşlar levrek yoğunluğunun yaşandığı dönemde 300-350 liraya levrek bulabiliyor.

Foça Merkez Su Ürünleri Kooperatif Başkanı Ceyhan Çetin, yaptığı açıklamada, ocak ayında başlayıp şubat sonuna kadar levrek ve çipuranın yoğun olarak yakalandığını söyledi.

Balığın bol olduğu zaman fiyatının da düştüğünü belirten Çetin, "Yazı ele alırsak bir levreği 500-600 liraya alıyorken şimdi en güzel levrek 300-350 lira. Tekir ve barbun yazın 1000 lira ancak şimdi 200-300'e alabilirsiniz." dedi

35 yıldır balıkçılıkla uğraşan Mehmet Kuzu da mevsimine göre her türlü balığın tezgahlarda yerini aldığını vurgulayarak, "12 ay devamlı olarak tekir balığı, tavuk balığı, dil balığı, karagöz balıklar çıkmakta. Tabi şu anda levreğin zamanı, bu aylarda yoğun olarak levrek çıkıyor." dedi

Foça'da yaşayan Canan Limnili de günlük taze balığa her gün ulaşma şansları olduğunu, özellikle balık mezatlarında mevsim balıklarını görüp istedikleri miktarda alabildiğini aktardı.

Kaynak: AA
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