İzmir'in Foça ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Bozköy Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 11 uçak, 13 helikopter, 32 arazöz, 10 su ikmal ve 5 dozer sevk edildi.
Ekipler, havadan ve karadan müdahale ederek yangını kontrol altına almaya çalışıyor.
Son Dakika › Güncel › Foça'da Orman Yangınına Müdahale Başladı - Son Dakika
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