Foça'da Ormana Sıçrayan Yangın Kontrol Altında - Son Dakika
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Foça'da Ormana Sıçrayan Yangın Kontrol Altında

Foça\'da Ormana Sıçrayan Yangın Kontrol Altında

İzmir'in Foça ilçesinde çöplükten ormana sıçrayan yangında 340 hektar alan zarar gördü.

06.10.2024 15:47
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İzmir'in Foça ilçesinde dün çöplükte başlayarak ormana sıçrayan, yoğun müdahale ile kontrol altına alınan yangında büyük bölümü kızılçam ormanı olan 340 hektar arazi, siyah ve gri tonlarına büründü.

Yenifoça Mahallesi'ndeki çöplük alanda dün saat 11.15 sıralarında çıkan, rüzgarın etkisiyle ormanlık alana yayılan yangın, havadan ve karadan çok sayıda ekibin müdahalesiyle saat 21.15'te kontrol altına alınabildi.

Orman Bölge Müdürlüğü ve İzmir İtfaiyesi ekiplerinin soğutma çalışmalarını sürdürdüğü yangında yaklaşık 340 hektar arazinin hasar gördüğü belirlendi.

Yangının, genç ağaçların bulunduğu ağaçlandırma sahasına da yayıldığı ancak ekiplerin müdahalesiyle durdurulduğu, dron ile havadan kaydedilen görüntülere yansıdı.

Yeşil tonların yangınla birlikte yerini siyah ve griye bıraktığının görüldüğü bölgede, çok sayıda arı kovanı da kullanılamaz hale geldi.

Yangın ve müdahale

Yenifoça Mahallesi'ndeki çöplük alanda dün henüz belirlenemeyen nedenle çıkan ve yayılan yangın, 10 uçak, 8 helikopter, 30 arazöz, 6 su ikmal aracı, 5 dozer ve 8 yer ekibi ile yapılan müdahaleyle kontrol altına alınmış, bir site tedbir amaçlı boşaltılmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Foça'da Ormana Sıçrayan Yangın Kontrol Altında - Son Dakika

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