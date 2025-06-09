Foçaköy ile Foça Açık Ceza İnfaz Kurumu arasındaki otluk alanda, saat 14.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler, maki ve zeytin ağaçlarıyla kaplı alana da sıçradı. Alevlere 3 helikopter, çok sayıda itfaiye aracı ve İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait arazözle müdahale edildi. Havadan ve karadan müdahaleyle alevler, 2 saatte kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları sürerken, ilk belirlemelere göre 4 hektarlık alan zarar gördü. Yangını çıkış nedeninin araştırıldığı bildirildi.
Son Dakika › Güncel › Foça'da Yangın Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
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