Foça Pazar Yerinde Kavga: 7 Gözaltı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Foça Pazar Yerinde Kavga: 7 Gözaltı

Foça Pazar Yerinde Kavga: 7 Gözaltı
28.05.2026 14:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir Foça'da pazar yerinde çıkan kavgada 7 kişi gözaltına alındı, havaya ateş eden kişi aranıyor.

İZMİR'in Foça ilçesinde pazar yerinde tezgah açan pazarcılar arasında kavga çıktı. Kavgaya karıştıkları belirlenen 7 kişi gözaltına alınırken, olay sırasında havaya ateş açan kişi ise aranıyor.

Foça ilçe merkezine 22 kilometre mesafedeki Yenifoça Pazar Yeri'nde 26 Mayıs'ta tezgah açan F.A. (43), E.A. (21), R.G. (20), A.Ç. (41) ile O.D. (31), D.D. (39), F.D. (19) arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Çevredekiler o anları bir yandan cep telefonlarıyla görüntülerken diğer yandan da jandarmaya ihbarda bulundu. İddiaya göre, bu sırada kavga edenlerle ilgisi olduğu sanılan bir kişi tabancayla havaya ateş ederek kaçtı. İhbar üzerine gelen Foça İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri kavgayı ayırdı. Kavgaya karıştıkları belirlene 7 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakıldı.

Öte yandan olay sonrası havaya ateş edip, uzaklaştığı ileri sürülen kişinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Güncel, Kavga, Foça, Son Dakika

Son Dakika Güncel Foça Pazar Yerinde Kavga: 7 Gözaltı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Düzce’de cinayet çözüldü: Şüpheli suçunu itiraf etti Düzce'de cinayet çözüldü: Şüpheli suçunu itiraf etti
TOMA’nın üstüne çıkıp zarar veren saldırgan tutuklandı TOMA'nın üstüne çıkıp zarar veren saldırgan tutuklandı
Laos’ta mağarada mahsur kalan define avcılarından 5’i sağ olarak kurtarıldı Laos'ta mağarada mahsur kalan define avcılarından 5'i sağ olarak kurtarıldı
Galatasaray’dan TFF’ye tarihi boykot Galatasaray'dan TFF'ye tarihi boykot
İstanbul İl Sağlık Müdürü Güner: Kurban kesimi sırasında 767 kişi yaralandı İstanbul İl Sağlık Müdürü Güner: Kurban kesimi sırasında 767 kişi yaralandı
Beşiktaş, Filipe Luis ile görüşerek projesini sundu Beşiktaş, Filipe Luis ile görüşerek projesini sundu

13:59
Kılıçdaroğlu evinin önünde partililerle bayramlaştı Programa Gürsel Tekin de katıldı
Kılıçdaroğlu evinin önünde partililerle bayramlaştı! Programa Gürsel Tekin de katıldı
13:18
Kılıçdaroğlu’nun A Takımı netleşti Parti sözcülüğüne Berhan Şimşek geliyor
Kılıçdaroğlu'nun A Takımı netleşti! Parti sözcülüğüne Berhan Şimşek geliyor
13:10
Ankara kulisleri yangın yeri Mansur Yavaş’ın suskunluğunun nedeni belli oldu
Ankara kulisleri yangın yeri! Mansur Yavaş'ın suskunluğunun nedeni belli oldu
12:37
“Ben bu ülkeye dolar getiriyorum“ diyerek uçakta olay çıkardı
"Ben bu ülkeye dolar getiriyorum" diyerek uçakta olay çıkardı
11:56
Büyük fırsatçılık “1.450 liraya lahmacun“ haberi sonrası Ticaret Bakanlığı düğmeye bastı
Büyük fırsatçılık! "1.450 liraya lahmacun" haberi sonrası Ticaret Bakanlığı düğmeye bastı
11:32
Kılıçdaroğlu’nun 1 Haziran’da yapacağı PM ve YDK toplantıları ertelendi
Kılıçdaroğlu'nun 1 Haziran'da yapacağı PM ve YDK toplantıları ertelendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.05.2026 14:46:27. #.0.4#
SON DAKİKA: Foça Pazar Yerinde Kavga: 7 Gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.