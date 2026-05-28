Foça Pazarında Kavga: 7 Gözaltı

28.05.2026 15:46
İzmir Foça'daki pazar yerinde çıkan kavgada 7 kişi gözaltına alındı, havaya ateş açan kişi aranıyor.

İZMİR'in Foça ilçesinde pazar yerinde tezgah açan pazarcılar arasında kavga çıktı. Kavgaya karıştıkları belirlenen 7 kişi gözaltına alınırken, olay sırasında havaya ateş açan kişi ise aranıyor.

Foça ilçe merkezine 22 kilometre mesafedeki Yenifoça Pazar Yeri'nde 26 Mayıs'ta tezgah açan F.A. (43), E.A. (21), R.G. (20), A.Ç. (41) ile O.D. (31), D.D. (39), F.D. (19) arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Çevredekiler o anları bir yandan cep telefonlarıyla görüntülerken diğer yandan da jandarmaya ihbarda bulundu. İddiaya göre, bu sırada kavga edenlerle ilgisi olduğu sanılan bir kişi tabancayla havaya ateş ederek kaçtı. İhbar üzerine gelen Foça İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri kavgayı ayırdı. Kavgaya karıştıkları belirlene 7 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakıldı.

Öte yandan olay sonrası havaya ateş edip, uzaklaştığı ileri sürülen kişinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Güncel, Kavga, İzmir, Foça, Suç, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
