Foça ve Selçuk’ta 33 Göçmen Kurtarıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Foça ve Selçuk’ta 33 Göçmen Kurtarıldı

Foça ve Selçuk’ta 33 Göçmen Kurtarıldı

İzmir'de motor arızası nedeniyle sürüklenen lastik bottaki 33 düzensiz göçmen kurtarıldı.

03.02.2025 23:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'in Foça ve Selçuk ilçeleri açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen lastik bottaki 33 düzensiz göçmen kurtarıldı, 59 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Foça ilçesi açıklarında içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine bölgeye gemi ve bot ekipleri sevk edildi.

Ekipler, lastik bot içerisindeki 19'u çocuk 33 düzensiz göçmeni karaya çıkardı.

Selçuk ilçesi açıklarında, Sahil Güvenlik İnsansız Hava Aracı tarafından tespit edilip durdurulan lastik bottaki 5'i çocuk 26 düzensiz göçmen yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı, düzensiz göçmenlerle bağlantılı olduğu belirlenen göçmen kaçakçısı 1 kişiyi gözaltına aldı.

Yine Foça ilçesi açıklarında durdurulan lastik bottaki 33 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Kaynak: AA

Sahil Güvenlik, Sahil Güvenlik, Kaçakçılık, Göçmenler, Güvenlik, 3-sayfa, Güncel, Selçuk, Göçmen, Hukuk, izmir, Dünya, Foça, Son Dakika

Son Dakika Güncel Foça ve Selçuk’ta 33 Göçmen Kurtarıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:18 Suriye Cumhurbaşkanı Şara: Türkiye’ye PKK’nın Suriye’de varlık gösteremeyeceğine dair söz verdik Suriye Cumhurbaşkanı Şara: Türkiye'ye PKK'nın Suriye'de varlık gösteremeyeceğine dair söz verdik
23:15 YPGPYD’li teröristi canlandıran oyuncu Melisa Sözen ifade verdi YPG/PYD'li teröristi canlandıran oyuncu Melisa Sözen ifade verdi
23:14 Fenerbahçe’den olay yaratacak Galatasaray paylaşımı Fenerbahçe'den olay yaratacak Galatasaray paylaşımı
23:05 Depremlerle ilgili uykuları kaçıracak uyarı: Patlama olursa tsunamiye yol açabilir Depremlerle ilgili uykuları kaçıracak uyarı: Patlama olursa tsunamiye yol açabilir
17:48 Türkiye’nin gözü Ege’de Herkesi endişelendiren soruya yanıt geldi Türkiye'nin gözü Ege'de! Herkesi endişelendiren soruya yanıt geldi
08:54 O Ses Türkiye’nin yayın tarihi belli oldu Murat Ceylan Survivor’da açıkladı O Ses Türkiye'nin yayın tarihi belli oldu! Murat Ceylan Survivor'da açıkladı
08:54 İntihar eden İlker Gönen’in avukatından olay iddia Başsavcılık soruşturma başlattı İntihar eden İlker Gönen'in avukatından olay iddia! Başsavcılık soruşturma başlattı
08:52 Gece girdiği AVM’deki kuyumcu dükkanından, 3 kilogram altın ve 100 bin TL çaldı Gece girdiği AVM'deki kuyumcu dükkanından, 3 kilogram altın ve 100 bin TL çaldı
08:36 Emily in Paris’in yıldızı Lily Collins, taşıcıyı anne ile bebek sahibi oldu Emily in Paris'in yıldızı Lily Collins, taşıcıyı anne ile bebek sahibi oldu
08:32 Tam 8 gol Burak Yılmaz ilk maçında şov yaptı Tam 8 gol! Burak Yılmaz ilk maçında şov yaptı
08:21 2023 Grammy Ödülleri Sahiplerini Buldu 2023 Grammy Ödülleri Sahiplerini Buldu
08:19 Kabine bugün toplanıyor Masada 4 kritik başlık var Kabine bugün toplanıyor! Masada 4 kritik başlık var
08:15 2 kırmızı kart ve penaltı kararı doğru mu Ünlü yorumcular tereddütsüz görüş belirtti 2 kırmızı kart ve penaltı kararı doğru mu? Ünlü yorumcular tereddütsüz görüş belirtti
08:01 Süper Lig devinde yıldız futbolcunun sözleşmesi feshedildi Süper Lig devinde yıldız futbolcunun sözleşmesi feshedildi
07:56 İstanbul’da okulların açılmasıyla birlikte trafik yoğunluğu artış gösterdi İstanbul'da okulların açılmasıyla birlikte trafik yoğunluğu artış gösterdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2025 00:01:12. #1.13#
SON DAKİKA: Foça ve Selçuk’ta 33 Göçmen Kurtarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.