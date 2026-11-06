Fon soruşturmasında eski SPK yöneticisi dahil 6 şüpheli adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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Fon soruşturmasında eski SPK yöneticisi dahil 6 şüpheli adliyeye sevk edildi

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen fon soruşturması kapsamında gözaltına alınan eski SPK Başkan Vekili Enver Usca'nın da aralarında bulunduğu 6 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin savcılıktaki ifadelerinin alınması bekleniyor.

Sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen fon soruşturması kapsamında, eski Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkan Vekili Enver Usca'nın da aralarında bulunduğu 6 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, sermaye piyasalarındaki işlemlere ilişkin yürütülen fon soruşturması kapsamında gözaltına alınan eski SPK Başkan Vekili Enver Usca, eski SPK Kurul Üyesi Bülent Murat Haholu, eski SPK Ortaklar Finansmanı Dairesi Başkanı Kürşat Sait Babuçcu, eski SPK Piyasa Gözetim ve Denetim Daire Başkanı ?Ercan Urkan, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Uygulama 4. Daire Başkanı Mustafa Alper Taş ve Tera Holding İdari İşler Direktörü ?Ümit Sincanlı'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler sağlık kontrolünün ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne getirildi.

Şüphelilerin, savcılıktaki ifadelerinin alınmasına başlanması bekleniyor.

Şüpheliler, 3 Kasım'da gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA
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