Ford "İsrail terörist bir devlettir" dedi; ortalık karıştı - Son Dakika
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Ford "İsrail terörist bir devlettir" dedi; ortalık karıştı

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Ford, Filistin'i destekleyen ve İsrail karşıtı mesajlar içeren X hesabının hacklendiğini duyurarak, bu paylaşımların şirketin görüşlerini yansıtmadığını belirtti.

31.12.2024 10:46  Güncelleme: 10:55
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ABD'li otomobil üreticisi Ford, Filistin'i destekleyen İsrail karşıtı paylaşımlar yapılan X hesabının hacklendiğini duyurdu.
Şirket, X'ten yaptığı açıklamada, İsrail karşıtı mesajlar paylaşılan hesabının "kısa süreliğine hacklendiğini" bildirdi.
Söz konusu paylaşımların "şirketin görüşlerini temsil etmediği" vurgulanan açıklamada, "Ford ve X, bu ihlali araştırıyor." denildi.
Ford'un resmi X hesabından, dün, "Özgür Filistin", "İsrail terörist bir devlettir" ve "Tüm gözler Gazze'de" mesajları paylaşılmıştı. Hesabın ele geçirildiği iddia edilerek, söz konusu paylaşımlar kısa süre içinde silinmişti.

Ford 'İsrail terörist bir devlettir' dedi; ortalık karıştı
Ford "İsrail terörist bir devlettir" dedi; ortalık karıştı
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ford 'İsrail terörist bir devlettir' dedi; ortalık karıştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Yusuf Yücel:
    insanlık adına yapılması gereken budur. Herkes aynı şeyi yapmalıdır. Neden korkuyorsunuz? 155 5 Yanıtla
  • Mert TÜRKOĞLU:
    Reklam nasıl yapılır adlı çalışma 57 4 Yanıtla
  • Mlh Anl:
    Alırsın Ford olursun Lord boşa dememişler... 41 7 Yanıtla
  • Tayyar Çalışkan:
    formda dinsiz ben 60yildir biliyom 25 4 Yanıtla
  • Ahmet Kurtoğlu:
    bunu herkes biliyor zaten 20 4 Yanıtla
  • Alper Elma:
    korktunuzmu görüşünüzü yansitmamismis.yani İsrail tarafindalar 19 0 Yanıtla
  • Emir Arslan:
    Doğru bir cevap olmuş bence orada çalışan şerefli birisi 12 1 Yanıtla
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