Nevşehir'de seyir halindeyken devrilen forkliftin altında kalan sürücü yaşamını yitirdi.
Merkeze bağlı Çardak köyünde Yusuf Mert Aktepe'nin (18) kullandığı forklift, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin ilk müdahalesinde, aracın altında kalan Aktepe'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.
Aktepe'nin cenazesi, Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Forklift Devrildi, Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?