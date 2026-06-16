Forklift Devrildi, Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Forklift Devrildi, Sürücü Hayatını Kaybetti

Forklift Devrildi, Sürücü Hayatını Kaybetti
16.06.2026 20:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nevşehir'de devrilen forkliftin altında kalan 18 yaşındaki sürücü yaşamını yitirdi.

Nevşehir'de seyir halindeyken devrilen forkliftin altında kalan sürücü yaşamını yitirdi.

Merkeze bağlı Çardak köyünde Yusuf Mert Aktepe'nin (18) kullandığı forklift, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin ilk müdahalesinde, aracın altında kalan Aktepe'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Aktepe'nin cenazesi, Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Yusuf Mert, İş Kazası, Güvenlik, Nevşehir, 3. Sayfa, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Forklift Devrildi, Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tanju Çolak’ın hedef aldığı ismin Mehmet Büyükekşi olduğu ortaya çıktı Tanju Çolak'ın hedef aldığı ismin Mehmet Büyükekşi olduğu ortaya çıktı
Survivor Ekstra canlı yayınında Seren Ay ile Murat Özarı birbirine girdi Survivor Ekstra canlı yayınında Seren Ay ile Murat Özarı birbirine girdi
Doğum günü pastasını alır almaz kurşun yağmuruna tutuldu: O anlar kamerada Doğum günü pastasını alır almaz kurşun yağmuruna tutuldu: O anlar kamerada
Malatya’da telefonla konuşabilmek için canlarını hiçe sayıp elektrik direğine çıkıyorlar Malatya'da telefonla konuşabilmek için canlarını hiçe sayıp elektrik direğine çıkıyorlar
Maç öncesi takipçi sayısı 100 bindi Tarih yazdığı maç sonunda hayal edemeyeceği bir sayıya ulaştı Maç öncesi takipçi sayısı 100 bindi! Tarih yazdığı maç sonunda hayal edemeyeceği bir sayıya ulaştı
Diyarbakır’da evinin balkonundan atlayan çocuk hayatını kaybetti Diyarbakır'da evinin balkonundan atlayan çocuk hayatını kaybetti

19:33
Premier Lig’e yükselen Acun Ilıcalı’nın Hull City’si ilk bombayı patlatıyor
Premier Lig'e yükselen Acun Ilıcalı'nın Hull City'si ilk bombayı patlatıyor
18:19
Adana’da feci kaza: Yolun karşısına geçerken iki aracın çarptığı çocuk hayatını kaybetti
Adana'da feci kaza: Yolun karşısına geçerken iki aracın çarptığı çocuk hayatını kaybetti
18:15
Konya’da İtalya’ya ait hava savunma sistemi konuşlandırılacak
Konya'da İtalya'ya ait hava savunma sistemi konuşlandırılacak
18:02
Bakan aile binası sansa da içerisi bambaşka Ekipler bile gördüklerine inanamadı
Bakan aile binası sansa da içerisi bambaşka! Ekipler bile gördüklerine inanamadı
17:29
Arkadaşının kızını “Sana eşofman aldım“ diyerek apart daireye götürdü, sonrası korkunç
Arkadaşının kızını "Sana eşofman aldım" diyerek apart daireye götürdü, sonrası korkunç
15:22
CHP’nin başına geçen Kılıçdaroğlu, 3 lideri defterden sildi
CHP'nin başına geçen Kılıçdaroğlu, 3 lideri defterden sildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.06.2026 20:06:37. #7.12#
SON DAKİKA: Forklift Devrildi, Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.