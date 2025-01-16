Forklift Kazası: Lise Öğrencisi Yaralandı

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Bursa'da, staj yaptığı CNC kalıp atölyesinde üzerine el forkliftinin devrilmesi sonucu yaralanan lise öğrencisi hastaneye kaldırıldı.

Mimar Sinan Endüstri Meslek Lisesi Bilgisayarlı Makine İmalatı Bölümü 12. sınıf öğrencisi Onur T, Nilüfer ilçesi Beşevler Küçük Sanayi Sitesi'ndeki bir CNC kalıp firmasında zorunlu staja başladı.

Onur T, iş yeri önünde yük taşıdığı sırada üzerine devrilen el forkliftinin altına kaldı.

Firma yetkililerinin yardımıyla forkliftin altından çıkarılan Onur T, özel araçla Bursa Şehir Hastanesi'ne götürüldü. Hastanede yapılan tetkiklerde Onur T'nin sağ kolunda çıkık ve vücudunun çeşitli yerlerinde ezikler olduğu tespit edildi. Onur T, hastanede yapılan müdahalenin ardından taburcu edildi.

Öğrencinin babası Olcay T, AA muhabirine, olayla ilgili suç duyurusunda bulunduklarını belirtti.

İş yerine ait güvenlik kamerası kayıtlarında, Onur T'nin, geriye doğru sürdüğü el forlkiftinin yol kenarındaki çukura takıldıktan sonra üzerine devrildiği anlar ile çevredekilerin yardıma koşması yer alıyor.