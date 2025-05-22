Forklift Kazasında 3 İşçi Yaralandı

KOCAELİ'nin Dilovası ilçesinde bir fabrikada forkliften düşen 3 işçi yaralandı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Dilovası Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde meydana geldi. Dilovası OSB'de faaliyet gösteren bir saç fabrikasında iş makinesi forkliftin kasasında çalışma yaptıkları sırada 3 işçi, kasayla birlikte yaklaşık 3 metre yükseklikten düşerek 3 işçi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından bölgedeki hastanelere kaldırıldı. Yaralı işçilerin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.