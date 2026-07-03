Forklift Kazasında Genç Sürücü Hayatını Kaybetti

GAZİANTEP'te fabrikada devrilen forkliftin sürücüsü Muhammed Şahin Yılmaz (19), kurtarılamadı.

Olay, öğle saatlerinde Sanayi Mahallesi'nde meydana geldi. Muhammed Şahin Yılmaz'ın, yük taşıdığı forklift devrildi. Yılmaz forkliftin altına kalırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yapılan müdahalenin ardından Yılmaz, ambulansla Abdülkadir Yüksel Devlet Hastanesine kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan Yılmaz, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Yılmaz'ın cansız bedeni Gaziantep Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Yılmaz'ın Adli Tıp Kurumu'na gelen yakınları sinir krizi geçirdi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.