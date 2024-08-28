Fortify Rights: UCM, Arakan Ordusu'nun saldırılarını soruşturmalı - Son Dakika
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Fortify Rights: UCM, Arakan Ordusu'nun saldırılarını soruşturmalı

Güneydoğu Asya merkezli insan hakları örgütü Fortify Rights, Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM), Myanmar'daki Budist Arakan Ordusu örgütünün Arakanlı Müslümanlara (Rohingya) yönelik saldırılarını soruşturması gerektiğini belirtti.

28.08.2024 14:51
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Güneydoğu Asya merkezli insan hakları örgütü Fortify Rights, Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM), Myanmar'daki Budist Arakan Ordusu örgütünün Arakanlı Müslümanlara (Rohingya) yönelik saldırılarını soruşturması gerektiğini belirtti.

Fortify Rights'ın yayımladığı raporda, Arakan Ordusu'nun 5-6 Ağustos tarihlerinde Bangladeş'e kaçmaya çalışan Arakanlı Müslümanlara "orantısız güç" kullandığına işaret etti.

Raporda, Arakan Ordusu'nun 5 Ağustos'ta Bangladeş'e kaçmak için Naf Nehri kıyısında toplanan binlerce kişiye havan topu ve insansız hava araçlarıyla saldırdığı, 6 Ağustos'ta ise sınır boyunca kaçan yüzden fazla sivile ateş açarak öldürdüğü kaydedildi.

Arakan Ordusu'nun saldırılarına başlamadan önce teftiş amacıyla bölgeye insansız hava aracı gönderdiği belirtilen raporda, bu durumun örgütün sivillere "kasıtlı" saldırdığını açıkça gösterdiğine işaret etti.

Raporda, UCM Başsavcısı'nın, Myanmar hakkındaki devam eden soruşturmaya Arakan Ordusu'nun Arakanlı Müslüman sivillere yönelik saldırılarını da dahil etmesi gerektiği vurgulandı.

Raporda görüşlerine yer verilen Fortify Rights'ın üst düzey yöneticisi Matthew Smith ise "Sivillere yönelik ayrım gözetmeyen ve orantısız saldırıların mazereti olamaz. Sivillere yönelik bu saldırılardan sorumlu Arakan Ordusu liderleri cezai olarak sorumlu tutulmalı." diyerek, UCM'ye harekete geçme çağrısında bulundu.

Smith, "Bu saldırı, Arakanlı siviller arasında korku salmış ve yeni göç dalgasına yol açmıştır. Bu suçların tam anlamıyla soruşturulması gerekmektedir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Fortify Rights: UCM, Arakan Ordusu'nun saldırılarını soruşturmalı - Son Dakika

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