Fotoğrafçı Coşkun Aral, İbn Haldun Üniversitesinde öğrencilerle buluştu

Foto muhabiri ve belgesel yapımcısı Coşkun Aral, İbn Haldun Üniversitesinde düzenlenen söyleşide öğrencilerle bir araya geldi.
Etkinlik, öğretim üyesi ve fotoğrafçı Cem Kıvırcık'ın moderatörlüğünde, üniversitenin Başakşehir Yerleşkesinde gerçekleştirildi.
Yaşamındaki önemli olayları ve unutamadığı anılarını öğrencilerle paylaşan Aral, uçak kaçırma, uçağın düşmesi ya da kaza tehlikesi gibi olaylarla en çok sıcak temas yaşayan kişilerden biri olabileceğine işaret ederek, 1980'deki uçak kaçırılma vakası sırasında hava korsanlarıyla yaptığı dünyada bir eşi daha olmayan röportajın kariyerine etkilerini anlattı.
Aral, Ara Güler ile 1977'deki olaylı 1 Mayıs etkinliği sırasında fotoğraf çekerken tanıştığını söyleyerek, "Onunla defalarca sergi açan, dünyada tek kişiyim. Gazeteciliğimiz bizi birleştirdi." dedi.
Dünyada farklı inanç topluluklarıyla iletişim halinde olduğunu dile getiren Aral, şu bilgileri verdi:
"Bunlardan biri Dalai Lama'ydı. Kendisiyle dostluk kurdum. Dünyadaki Budizm'in bir bölümünün lideri. Diğer bölüm ayrı. Budistler de ikiye ayrılıyor. İslam'da nasıl Sünni ve Şii varsa, Budistlerde de iki ayrı bölüm var. Biri Dalai Lama ile Buda'nın ruhunun canlı olduğunu söyleyen kesim. Bir de reenkarnasyon öyle değil, başka türlü diyen kesim var. Dalai Lama'nın kontrol ettiği kesim Moğolistan'dan başlayıp Hindistan, Sri Lanka, Seylan'a kadar giden bölüm. Bir de Tayland, Burma gibi bölgelerin Budist anlayışı var. Ama karıncaya bile zarar vermeyen Budizm'in Rohingya'da Müslümanları nasıl yaktığına tanık oldum. Sana, 'öldürme' diyen dinin bile sizi öldürttüğünü görüyorsunuz."
Dünya çapında gerçekleştirdiği gezilerde birçok farklı olaya şahitlik ettiğini vurgulayan Aral, doğanın önemine vurgu yaparak, tabiat dengesini bozmanın insanlığa etkilerine değindi.
Foto muhabiri Aral, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde sırt çantasıyla aylarca dolaştığını, Çin'de ise 7 yıl boyunca "istenmeyen adam" olduğunu aktardı.
Siirt'te doğup büyüdüğünü sözlerine ekleyen Aral, "Bakliyat" ile "Halı ve Kilim Belgeseli" çalışmaları hakkında da bilgi verdi.
Aral, etkinliğin sonunda kendisine yöneltilen soruları yanıtladı.
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