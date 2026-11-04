Fotoğrafçı Gümüş, 137 ülkeden 6 bin parçalık koleksiyonu müzeye dönüştürmek istiyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Fotoğrafçı Gümüş, 137 ülkeden 6 bin parçalık koleksiyonu müzeye dönüştürmek istiyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Fotoğrafçı Gümüş, 137 ülkeden 6 bin parçalık koleksiyonu müzeye dönüştürmek istiyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İnegöl'de yaşayan fotoğraf sanatçısı Resul Gümüş, 137 ülkeden topladığı yaklaşık 6 bin parçalık magnet ve biblo koleksiyonunu evinin 2 odasında sergiliyor. Gümüş, 50 bin avro değerindeki koleksiyonunu müze haline getirip gençlere ilham olmak ve 197 ülkeye ulaşmak istiyor.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde yaşayan fotoğraf sanatçısı Resul Gümüş (53), fotoğrafladığı 137 ülkeden topladığı 6 bin parçalık magnet ve biblo koleksiyonunu evinde sergiliyor. Gümüş, koleksiyonunu müzeye dönüştürmeyi ve ziyaret ettiği ülke sayısını 197'ye çıkarmayı hedefliyor.

İnegöl'de yaşayan fotoğraf sanatçısı Resul Gümüş, yurt dışı seyahatlerinde fotoğrafladığı ülkelerden hatıra olarak topladığı yaklaşık 6 bin magnet ve bibloyla koleksiyon oluşturdu. Bugüne kadar 137 ülke gezen Gümüş, evinin 2 odasını dolduran ve yaklaşık 50 bin avro değerindeki koleksiyonu ile müze oluşturmayı istiyor. Gittiği ülkelerden yaklaşık 3 bin magnet ve 3 bin biblo satın alıp 6 bin parçalık koleksiyon oluşturan Gümüş, "Koleksiyonu saklamak oldukça zor. Çünkü magnetleri satın alıp yapıştırıyorsun. Bunları sergilemek için alan sıkıntısı yaşıyorum. İleride büyük bir yer alıp, müzeye dönüştürmek istiyorum. Böylece sadece ben görmeyeyim, herkes görsün ve faydalansın istiyorum. Şu anda evimin 2 odası koleksiyonla dolu. Bu yüzden hanımla da bazen kavga ediyoruz" diye konuştu.

'100 İKONİK YERDEN 96'SINI GEZDİM'

Seyahat tutkusunun hayatının önemli bir parçası olduğunu ve ilk yurt dışı seyahatine 2012 yılında çıktığını belirten Gümüş, "14 yılda toplam 137 ülke gezdim. Fotoğraf sanatçılığımı yurt dışında fotoğraf çekerek devam ettiriyorum. Dünyadaki 100 ikonik yerden 96'sını gezmiş vaziyetteyim" dedi.

Seyahatlerinde farklı ülkelerde ilginç olaylarla karşılaştığını da belirten Gümüş, "Cezayir'de mahsur kaldım, dron yüzünden böyle bir durum yaşadım. Dronu ülkeye sokmak yasak olduğu halde gümrükte yakalamadılar. Ancak ülkeden çıkışta, bunu ülkeye kaçak soktuğumu söyleyerek ceza vereceklerini belirttiler. Bu nedenle yaklaşık 1 ay mahsur kaldım. Rusya'da sorgulandım. Romanya'da dümdüz yolda yürürken bacağımı kırdım. Güney Afrika'da Lesotho diye bir ülke var, bize vize vermedi. Ülkeye kaçak girdik ve kaçak çıkmak zorunda kaldık. Hayatımda ilk defa 55 yaşında ceza yedim. İlk defa yurt dışında mahkemeye çıktım. Cezaevinde kalmadım. Yanımda eşim de vardı. Bu süreçte sadece pasaportuma el koydular ancak o süre içerisinde yurt dışına çıkışım yasaklandı. Bunların haricinde dünyanın en güzel yerlerini de gördüm. Örneğin en son gittiğim Pakistan'daki doğal güzellikler, K2 Dağı ve diğer bölgeler çok güzeldi. Çok güzel görüntülerle ülkemize geri döndük" diye konuştu.

GENÇLERE İLHAM OLMAK İSTİYOR

Resul Gümüş, "197 ülke hedefim var. Sadece Orta Afrika'da ve birkaç Karayip ülkesinde gezmediğim yerler kaldı. Onları da tamamladığımda hedefim olan 197 ülkeye ulaşmak ve İnegöl'de dünyayı en çok gezen insan olabilmek istiyorum" dedi.

Gençlere ilham olmayı amaçladığını da vurgulayan Gümüş, "İlerideki hedeflerimden biri de İnegöl'deki ve Türkiye'deki gençlere ilham olabilmek. Onların görsel hafızalarına farklı yerleri kazıyabilmek istiyorum. Sergilediğim koleksiyonu ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin gelip görmesini arzu ediyorum. Dünyadaki ikonik yerlerin nereler olduğunu görüp buraları kafalarında canlandırmalarını istiyorum" diye konuştu.

Kaynak: DHA
Kültür SanatGüncelİnegölGümüşYaşamSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ABD seçimlerinde sürpriz İlk sonuçlarda Trump’a büyük şok ABD seçimlerinde sürpriz! İlk sonuçlarda Trump'a büyük şok
Sandıkta ağır darbe yiyen Trump’tan şaşırtan İran itirafı Sandıkta ağır darbe yiyen Trump'tan şaşırtan İran itirafı
AK Parti’den Fatma Betül için olay çağrı Salon ayakta alkışladı AK Parti'den Fatma Betül için olay çağrı! Salon ayakta alkışladı
Cansu Dere’nin son halini görenler şaşkın 46 yaşında yıllara meydan okuyor Cansu Dere'nin son halini görenler şaşkın! 46 yaşında yıllara meydan okuyor
Tüm araç sahiplerini ilgilendiriyor 451 bin lira vermeyen yola çıkamayacak Tüm araç sahiplerini ilgilendiriyor! 451 bin lira vermeyen yola çıkamayacak
Televizyon dünyasında büyük kriz Diziler birer birer ekrandan çekiliyor Televizyon dünyasında büyük kriz! Diziler birer birer ekrandan çekiliyor
Deniz Undav’dan Galatasaray taraftarı sorusuna olay yanıt Deniz Undav'dan Galatasaray taraftarı sorusuna olay yanıt
10:52
18 milyon emekliye verilecek ek zam için rakam ortaya çıktı İşte Meclis’e geleceği tarih
18 milyon emekliye verilecek ek zam için rakam ortaya çıktı! İşte Meclis'e geleceği tarih
10:39
Cami minaresine yıldırım düştü Dehşet anları anbean kamerada
Cami minaresine yıldırım düştü! Dehşet anları anbean kamerada
10:31
ABD tarihinin ilk Müslüman senatörü Trump’a ayar verdi, eşine duygusal sözlerle seslendi
ABD tarihinin ilk Müslüman senatörü! Trump'a ayar verdi, eşine duygusal sözlerle seslendi
10:29
Kentin kaderi ona bağlı “Bizi ancak Hülya Avşar kurtarır“ dediler, Acun Ilıcalı devreye girdi
Kentin kaderi ona bağlı! "Bizi ancak Hülya Avşar kurtarır" dediler, Acun Ilıcalı devreye girdi
10:20
Barış Alper anlattı Sahada dayılanan Deniz, maç sonunda bakın ne yapmış
Barış Alper anlattı! Sahada dayılanan Deniz, maç sonunda bakın ne yapmış
10:10
Trump’ın hedef aldığı Müslüman siyasetçi tarih yazdı ABD tarihinin ilk Müslüman senatörü
Trump'ın hedef aldığı Müslüman siyasetçi tarih yazdı! ABD tarihinin ilk Müslüman senatörü
10:05
Görüntü Türkiye’den Sessiz yardım çığlığı yapan kadını polisler ifşa etti
Görüntü Türkiye'den! Sessiz yardım çığlığı yapan kadını polisler ifşa etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.11.2026 11:05:44. #.0.2#
SON DAKİKA: Fotoğrafçı Gümüş, 137 ülkeden 6 bin parçalık koleksiyonu müzeye dönüştürmek istiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android