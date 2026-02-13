Fotokapanlar Yaban Hayatı Belgeliyor

Akdeniz bölgesinde kurulan fotokapanlarla nesli tehdit altındaki yaban hayvanlarının görüntüleri kaydedildi.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından, vaşak, dağ keçisi, karakulak, alakarga ve sincap görüntüleri paylaşıldı.
Açıklamada, "Akdeniz Bölgesi'nin zengin yaban hayatı, fotokapanlarımıza yansıdı." ifadesine yer verildi.
Görüntülerde, ormanda 2 dağ keçisinin birbirleriyle oynadığı, alakarganın suda çırpındığı ve diğer hayvanların yürüdüğü anlar yer alıyor.
