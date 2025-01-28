Franceinfo'da 'esir' kullanımı nedeniyle gazeteci işten uzaklaştırıldı - Son Dakika
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Franceinfo'da 'esir' kullanımı nedeniyle gazeteci işten uzaklaştırıldı

Hamas ve İsrail arasındaki esir takası haberinde 'esir' kelimesi kullanıldığı için yaptırım uygulandı.

28.01.2025 15:47
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Fransız kamu yayıncısı Franceinfo, Hamas ve İsrail arasındaki esir takasının ikinci turunda serbest bırakılan 200 Filistinli için "esir" kelimesini kullanan gazeteciyi işten uzaklaştırdı.

Franceinfo kanalında, Hamas ve İsrail arasındaki esir takasının ikinci turunda serbest bırakılan 200 Filistinliye ilişkin yayında, "200 Filistinli esir özgürlüğüne kavuştu" yazılı alt bant kullanıldı.

Fransız milletvekili Caroline Yadan, olaya ilişkin X hesabından yaptığı açıklamada, Franceinfo'nun yayınındaki söz konusu yazının kabul edilmez olduğunu savundu.

Yadan, örnek teşkil edecek yaptırım uygulanması için İşitsel ve Dijital İletişim Düzenleme Kurumuna (Arcom) başvurduğunu belirtti.

Franceinfo'nun X hesabından yapılan açıklamada ise "Kabul edilmez bir hatanın ardından, Franceinfo kanal 27'de bir yayınımızda Orta Doğu'daki durumla ilgili uygun olmayan bir manşet kısa süreliğine yayınlandı. Sorumlusu açığa alındı. İzleyicilerden özür diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Milletvekili Yadan, kanalın açıklamasının altına yaptığı yorumda, söz konusu sorumlunun "işten çıkarılması" gerektiğini ve hiçbir özrün, bu hatayı haklı çıkaramayacağını belirtti.

Avrupa Parlamentosu (AP) üyesi Rima Hassan da sosyal medya hesabından kanalın açıklamasını alıntılayarak, Fransa'da İsrail destekçisi lobinin, baskı uyguladığını vurguladı.

Aşırı solcu Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Partisi Milletvekili Ersilia Soudais ise X hesabından, "Gazetecilerinizin işlerini yapmaktan alıkoyduğunuz için utanın Franceinfo. Yadan Hanım'ın baskısı karşısında boyun eğiyorsunuz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

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