Franco Vakfı Kapatılıyor

14.04.2026 23:00
İspanyol hükümeti, Franco Vakfı'nın kapatılmasını talep etti; diktatörlük izlerini silme adımı.

İspanya'da azınlık sol koalisyon hükümeti, ülkedeki diktatörlük döneminin izlerinin silinmesine ilişkin attığı adımlar kapsamında Francisco Franco Vakfının resmen kapatılmasını istedi.

Kültür Bakanı Ernest Urtasun, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Franco rejimini yücelttiği ve diktatörlüğün kurbanlarını aşağıladığı" gerekçesiyle Francisco Franco Vakfının yargı yoluyla feshedilmesini resmen talep ettiklerini duyurdu.

Urtasun, "Hakime, Francisco Franco Vakfının kamu yararına aykırı hareket ettiği ve kurbanları aşağıladığı için kapatılması gerektiğini gösteren sağlam bir dava dosyası gönderdik. Çünkü güçlü bir demokraside, kurbanların onurunu ihlal eden ve diktatörlüğü aklamaya çalışan örgütlere yer olamaz." dedi.

Hükümet Ekim 2022'de yürürlüğe giren Demokratik Bellek Yasası ve vakıflara ilişkin yönetmelikler uyarınca, diktatör Franco'nun ölümünden sonra 1976 yılında Franco'nun kızı Carmen tarafından kurulan ve diktatörlük rejimini savunan söz konusu vakfın kapatılması için Haziran 2024'ten itibaren bilgi toplamaya başladığını açıklamıştı.

Aşırı sağcı Vox partisi milletvekili Sanchez, Franco dönemiyle ilgili bir tartışmada Meclis Genel Kurulundan çıkartıldı

Diğer yandan koalisyon hükümetinin büyük ortağı Sosyalist İşçi Partisinin (PSOE) diktatör Franco döneminde kitap yakılmasını belgelemek amacıyla sunduğu bir önergenin görüşüldüğü sırada iki kez Meclis Başkanlığı kürsüsüne çıkan ve oturuma başkanlık eden Meclis Başkan Yardımcısı Alfonso Rodriguez Gomez de Celis ile tartışan Vox milletvekili Jose Maria Sanchez genel kurul salonundan atıldı.

Sanchez, Katalonya Cumhuriyetçi Solu (ERC) partisinden milletvekili Jordi Salvador'un kendisine "Nazi, katil, cahil ve aptal" dediğini iddia ederek, buna karşılık vermek için söz hakkı istediğini, Meclis Başkanlığı kürsüsüne de bu yüzden çıktığını savundu.

Vox milletvekili Sanchez, İspanya'da 23 Şubat 1981 darbe girişiminin ardından Meclis Başkanlığı kürsüsüne çıkarak, direkt olarak genel kurulu yürüten Meclis Başkanı ile tartışan ve salondan atılan ilk milletvekili oldu.

Kaynak: AA

Hatay’da esnaf iş yerinde ölü bulundu Hatay'da esnaf iş yerinde ölü bulundu
Burak Yılmaz istifa etti: TFF ve MHK için söyledikleri Türk futbolunda deprem yarattı Burak Yılmaz istifa etti: TFF ve MHK için söyledikleri Türk futbolunda deprem yarattı
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez’i yıkan karar Siyasi operasyon iddiası İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'i yıkan karar! Siyasi operasyon iddiası
Attığı tek adım hayatını kararttı 17 yaşındaki genç yaşam savaşı veriyor Attığı tek adım hayatını kararttı! 17 yaşındaki genç yaşam savaşı veriyor
ABD, uyuşturucu kaçakçılığı yapan bir tekneyi daha vurdu Bilanço ağırlaşıyor ABD, uyuşturucu kaçakçılığı yapan bir tekneyi daha vurdu! Bilanço ağırlaşıyor
İran’dan ABD’ye 270 milyar dolarlık savaş faturası İran'dan ABD'ye 270 milyar dolarlık savaş faturası

22:39
Hakeme küfür ettiği iddia edilmişti Okan Buruk’un oğlu Ali Yiğit, PFDK’ye sevk edildi
Hakeme küfür ettiği iddia edilmişti! Okan Buruk'un oğlu Ali Yiğit, PFDK'ye sevk edildi
22:16
Galatasaray’ı ligde ’’eski dostları’’ üzüyor
Galatasaray'ı ligde ''eski dostları'' üzüyor
21:48
Serik Belediye Başkanı Kadir Kumbul CHP’den istifa etti
Serik Belediye Başkanı Kadir Kumbul CHP'den istifa etti
21:42
ABD’deki görüşme sona erdi İsrail ve Lübnan “doğrudan müzakere“ kararı aldı
ABD'deki görüşme sona erdi! İsrail ve Lübnan "doğrudan müzakere" kararı aldı
21:36
Meclis’te tansiyon yükseldi: Ben senin bildiğin kadınlara benzemem
Meclis'te tansiyon yükseldi: Ben senin bildiğin kadınlara benzemem
21:25
İşte Gülistan Doku’ya sevgilisinin attığı mesajlar: Devlet de bir şey yapamaz
İşte Gülistan Doku'ya sevgilisinin attığı mesajlar: Devlet de bir şey yapamaz
