Fransa 2025 Bütçesi Üzerinde Anlaşıldı

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Fransa'da 14 parlamenterden oluşan karma komisyon, 2025 bütçe tasarısıyla ilgili ortak bir metinde mutabık kaldı.

Ülkede 14 üyeli karma komisyon, 2 gün süren görüşmelerin ardından 2025 bütçe tasarısı metni üzerinde anlaştı.

Üzerinde uzlaşılan bütçe tasarısı, 3 Şubat'ta yerel saat ile 16.00'dan itibaren Ulusal Meclis Genel Kurulu'nda görüşülecek.

2025 bütçe tasarısının Parlamento tarafından onaylanması için Senato ve Ulusal Meclis'in aynı metni kabul etmesi gerekiyor.

Fransa Başbakanı François Bayrou, mecliste çoğunluğa sahip olmadığı için bütçeyi oylama yapmadan yürürlüğe koyma yetkisi veren Anayasa'nın 49. maddesinin 3. fıkrasını uygulayabilir.

Başbakan bu yetkiyi kullandığında, Anayasa, muhalefete, hükümete karşı gensoru önergesi sunma hakkı tanıyor.

2025 bütçesi tasarısı, Başbakan Bayrou'nun selefi, merkez sağcı eski Başbakan Michel Barnier hükümetinin 4 Aralık 2024'te düşmesine neden olmuştu.

Hükümet ve muhalefet bütçe konusunda anlaşamayınca, sol ittifakı ve aşırı sağcı vekiller, hükümete karşı verilen gensoru önergesini desteklemişti.