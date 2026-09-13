Fransa, ABD ile gerginlik yaratan paylaşım için üzüntü duyduğunu açıkladı - Son Dakika
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Fransa, ABD ile gerginlik yaratan paylaşım için üzüntü duyduğunu açıkladı

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Fransa'nın BM Cenevre Ofisi nezdinde Daimi Temsilciliği, ABD ile gerginliğe neden olan insan haklarına ilişkin 25 Temmuz tarihli paylaşımından ötürü üzüntü duyduğunu bildirdi. Açıklamanın, ABD'nin Fransa'nın yeni Washington Büyükelçisi Aurelien Lechevallier'nin göreve başlamasına yönelik onay sürecini durdurmasının ardından geldiği belirtildi.

Fransa'nın Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi nezdinde Daimi Temsilciliği, ABD ile gerginliğe neden olan insan haklarına ilişkin 25 Temmuz tarihli paylaşımından ötürü "üzüntü duyduğunu" bildirdi.

Fransa ve ABD arasında gerginliğe neden olan sosyal medya paylaşımına ilişkin bu hafta gelişmeler yaşanırken, Fransız makamlarının konuyla ilgili geri adım attığı öğrenildi.

Fransa'nın BM Cenevre Ofisi nezdinde Daimi Temsilciliği'nin internet sitesinden 11 Eylül'de yayımlanan açıklamada, "Fransa'nın BM Cenevre Ofisi nezdinde Daimi Temsilciliği, 25 Temmuz 2026'da X'te (sosyal medya platformu) ABD'nin insan haklarına yönelik taahhüdünü sorgulayan mesajdan ötürü üzüntü duyuyor." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, insan haklarını savunmanın, ABD ve Fransa'nın tarihlerinde merkezi bir konuma sahip olduğu değerlendirmesine yer verilirken, ABD'nin BM Şartı'nın ve İnsan Hakları Evrensel Bildirisi'nin mimarlarından biri olduğu kaydedildi.

ABD'nin bağımsızlığının 250. yıl dönümünde iki ülke arasındaki bağların hala güçlü olduğu dile getirilen açıklamada, "Fransa ve ABD, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndaki oylamalarda farklı tutumlar sergiledi. Bu farklılık yalnızca bir oylamayla ilgili, insan haklarının savunulmasıyla ilgili değil." yorumunda bulunuldu.

Açıklamada, bir oylamadaki görüş farkının iki ülke arasındaki yakın diyaloğun sürdürülmesine engel olmadığı ve birlikte çalışma kapasitelerini sorgulamadığı belirtildi.

Fransız basınındaki haberlere göre, bu gerginlik nedeniyle Fransa'nın yeni Washington Büyükelçisi'nin göreve başlamasını engelleyen ABD makamları, Fransız makamlarının bu haftaki açıklamasını memnuniyetle karşıladı.

Le Monde gazetesi, söz konusu açıklamanın, ABD'nin Fransa'nın yeni Büyükelçisiyle ilgili engeli kaldırması için yazıldığını iddia etti.

Fransa'nın BM Cenevre Ofisi nezdinde Daimi Temsilciliği'nin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından 25 Temmuz'da yapılan açıklamada, BM Genel Kurulu'nda BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk'ün görev süresinin yenilenmesine ilişkin yapılan oylamada, ABD'nin "ret" oyu kullanmasına tepki gösterilmişti.

Açıklamada, "ABD bir zamanlar insan hakları konusunda bir yol göstericiydi. Artık değil. Bugün, Kuzey Kore, Nikaragua, Mali ve Rusya'nın yanında, izole edilmiş bir konumda duruyor. ve artık dünya onu dinlemiyor." ifadelerine yer verilmişti.

Bu olayın ardından, ABD makamları, Fransa'nın yeni Washington Büyükelçisi Aurelien Lechevallier'nin büyükelçilik görevine başlamasına ilişkin onay sürecini durdurmuştu.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, İnsan Hakları, Diplomasi, Fransa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fransa, ABD ile gerginlik yaratan paylaşım için üzüntü duyduğunu açıkladı - Son Dakika

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