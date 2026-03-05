Fransa, ABD'ye Üslerini Açtı - Son Dakika
Fransa, ABD'ye Üslerini Açtı

05.03.2026 13:53
Fransa, İran'a karşı ABD'nin üslerini geçici olarak kullanma izni verdi. Tahran karşı saldırıda bulundu.

Fransa Genelkurmay Başkanlığının, ABD-İsrail'in İran'a saldırdığı ve İran'ın misilleme yaptığı Orta Doğu'da ABD'ye Fransız üslerini "geçici olarak" kullanma izni verdiği bildirildi.

Ulusal basının Fransa Genelkurmay Başkanlığı kaynaklarına dayandırdığı haberlere göre, Fransa, İran'a karşı "Körfezdeki ortaklarının korunmasına katkı sunmak" için üslerini kullanıma açtı.

Kaynaklar, ABD uçaklarının Orta Doğu'daki Fransız üslerinde bulunmasına "geçici olarak" izin verildiğini aktardı.

İngiltere de, bölgedeki üslerinin İran'a karşı kullanımına izin vermişti.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Kermanpur, ABD-İsrail saldırılarında 926 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, Politika, Fransa, Güncel, Tahran, İran, Son Dakika

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
