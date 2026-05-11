Fransa Akaryakıt Desteğini Artırıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Fransa Akaryakıt Desteğini Artırıyor

11.05.2026 16:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fransız hükümeti, savaş nedeniyle artan akaryakıt fiyatları için destek alanları genişleteceğini açıkladı.

Fransız hükümetinin, ABD/İsrail-İran Savaşı nedeniyle yükselen akaryakıt fiyatları karşısında destek sağlanan kişi sayısını artıracağı bildirildi.

Hükümet Sözcüsü Maud Bregeon, BFMTV'de katıldığı programda, Orta Doğu'daki savaşın akaryakıt fiyatlarında yol açtığı artışa ilişkin değerlendirmede bulundu.

Artan fiyatlara karşı yeni mali desteğin devreye sokulacağını işaret eden Bregeon, "gelecek haftalarda daha çok Fransız'ın yardımlardan yararlanacağını" belirtti.

Bregeon, yeni yardımların hangi sektör ve meslek gruplarını ilgilendirdiğine ilişkin detay vermedi.

Fransız amiral gemisi Charles de Gaulle Hürmüz Boğazı yakınlarına konuşlanacak

Bregeon, ABD/İsrail-İran Savaşı'nın başında Akdeniz'e gönderilen ve 7 Mayıs'ta Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un talimatıyla Kızıldeniz'e yönlendirilen Fransız uçak gemisi Charles de Gaulle'ün "bölgeye yaklaştığını" belirtti.

Kızıldeniz'de seyrüsefer güvenliğinin sağlanması için Macron'un duyurduğu barışçıl ve savunma amaçlı misyon için Charles de Gaulle'ün Hürmüz Boğazı yakınlarına konuşlandırılacağını kaydetti.

ABD/İsrail ile İran arasındaki savaş nedeniyle Basra Körfezi'nin ağzında Orta Doğu'daki petrol ve sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) üretiminin Umman Denizi ve Hint Okyanusu üzerinden dünya pazarlarına ulaştırılmasını sağlayan Hürmüz Boğazı'nın fiilen kapanması, enerji piyasalarında krize yol açmıştı.

Fransa'da hükümet, akaryakıt krizinin başından bu yana 70 milyon avrosu nisan ayında belli sektörler için geçerli olmak üzere 130 milyon avro yardım açıklamıştı.

Yardımların çoğu taşımacılık, balıkçılık ve tarım sektörü için yapılmıştı.

Kaynak: AA

Politika, Ekonomi, Enerji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fransa Akaryakıt Desteğini Artırıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Husumetlisini silahla yaralayan şüpheli, saklandığı çatı katında yakalanarak tutuklandı Husumetlisini silahla yaralayan şüpheli, saklandığı çatı katında yakalanarak tutuklandı
BBP Genel Başkanı Destici: Tecavüzcülere idam cezası getireceğiz BBP Genel Başkanı Destici: Tecavüzcülere idam cezası getireceğiz
Destici: Emeklimize Kurban Bayramı’nda 10 bin lira ikramiye verelim Destici: Emeklimize Kurban Bayramı'nda 10 bin lira ikramiye verelim
Yaya üst geçidindeki asansör boşluğunda sıkışan 2 çocuk babası genç, hayatını kaybetti Yaya üst geçidindeki asansör boşluğunda sıkışan 2 çocuk babası genç, hayatını kaybetti
Şampiyonluk sonrası Erden Timur’dan Galatasaray’a duygusal mektup Şampiyonluk sonrası Erden Timur'dan Galatasaray'a duygusal mektup
Abdülkerim Bardakcı, Ali Koç’u yine pişman etti Abdülkerim Bardakcı, Ali Koç'u yine pişman etti

16:42
Keban Barajı’nın kapakları 7 yıl sonra açıldı
Keban Barajı'nın kapakları 7 yıl sonra açıldı
16:15
Fenerbahçe’den Salah bombası: Süper Lig’i sallamaya geliyor
Fenerbahçe'den Salah bombası: Süper Lig'i sallamaya geliyor
16:10
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan yeni anayasa mesajı: Bu ayıbı gidermek, Türk siyasetinin boynunun borcudur
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni anayasa mesajı: Bu ayıbı gidermek, Türk siyasetinin boynunun borcudur
15:57
Fenerbahçe’den Oblak sürprizi
Fenerbahçe'den Oblak sürprizi
15:27
Alım gücü düşen memur ve emekliye nefes aldıracak zam teklifi
Alım gücü düşen memur ve emekliye nefes aldıracak zam teklifi
14:33
CHP, Burcu Köksal’ı kesin ihraç talebiyle disipline sevk etti
CHP, Burcu Köksal’ı kesin ihraç talebiyle disipline sevk etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.05.2026 16:54:17. #7.13#
SON DAKİKA: Fransa Akaryakıt Desteğini Artırıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.