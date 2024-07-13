Fransa Başbakanı Gabriel Attal, Rönesans'ın Ulusal Meclis Grup Başkanvekili Seçildi - Son Dakika
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Fransa Başbakanı Gabriel Attal, Rönesans'ın Ulusal Meclis Grup Başkanvekili Seçildi

Fransa'da erken genel seçimlerin ardından görevine bir müddet daha devam etmesi istenen Başbakan Gabriel Attal, iktidar partisi Rönesans'ın Ulusal Meclis'teki grup başkanvekili seçildi. Attal, tek aday olarak göreve getirildi ve oylamada 84 lehte oy alarak seçildi. Ancak sosyal medya kullanıcıları, Attal'ın başbakanlık görevine devam ederken bu yeni görevi üstlenmesini eleştirdi. Cumhurbaşkanı Macron ise iktidar kanadını eleştirerek, Fransızlara kötü bir imaj yansıttığını belirtti ve Attal'ın istifasını kabul etmeyi planladığını açıkladı.

13.07.2024 14:29
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Fransa'da erken genel seçimlerin ardından görevine bir müddet daha devam etmesi istenen Başbakan Gabriel Attal, iktidar partisi Rönesans'ın Ulusal Meclis'teki grup başkanvekili seçildi.

Fransız basınındaki haberlere göre, Rönesans'ın Meclis'teki grup başkanvekili görevine tek aday olan Attal getirildi.

Attal, 98 milletvekilinin katıldığı oylamada 84'ünün lehine oy vermesiyle Rönesans Grup Başkanvekili seçildi. 7 kişi Attal aleyhine oy verirken, 7 kişi de çekimser oy kullandı.

Bu arada, sosyal medya kullanıcıları, Attal'ın başbakanlık görevine devam ettiği sırada bu yeni görevi de üstlenmesini "kuvvetler ayrılığına aykırı olduğu" gerekçesiyle eleştirdi.

Öte yandan, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron dün, Attal, İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, eski Başbakan Elisabeth Borne gibi iktidarın önemli isimlerinin katılımıyla Elysee Sarayı'nda toplantı düzenledi.

Macron toplantıda, Fransızlara "kötü bir imaj" yansıttığı gerekçesiyle iktidar kanadını eleştirdi.

Kamu Yayıncısı Franceinfo'ya konuşan ismi belirtilmeyen bir katılımcı, Macron'un gelecek hafta düzenlenecek Bakanlar Kurulu'nun ardından 16 Temmuz'da Başbakan Attal'ın istifasını kabul etmeyi planladığını belirtti.

Başbakan Attal, ikinci turu 7 Temmuz'da düzenlenen erken genel seçimlerde sol ittifakın birinci çıkması üzerine 8 Temmuz'da Macron'a istifasını sunmuştu.

Attal'ın istifasını reddeden Macron, "ülkenin istikrarı" için Attal'dan görevine "şimdilik" devam etmesini istemişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Fransa Başbakanı Gabriel Attal, Rönesans'ın Ulusal Meclis Grup Başkanvekili Seçildi - Son Dakika

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