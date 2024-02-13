Fransa, Batı Şeria'da Filistinlilere şiddet uygulayan 28 yasa dışı Yahudi yerleşimciye giriş yasağı getirdi - Son Dakika
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Fransa, Batı Şeria'da Filistinlilere şiddet uygulayan 28 yasa dışı Yahudi yerleşimciye giriş yasağı getirdi

Fransa, Batı Şeria\'da Filistinlilere şiddet uygulayan 28 yasa dışı Yahudi yerleşimciye giriş yasağı getirdi

Fransa, Batı Şeria'da Filistinli sivillere karşı şiddet uygulayan 28 yasa dışı Yahudi yerleşimciye ülkeye giriş yasağı getirdi. Paris yönetimi, bu tür şiddet eylemlerine son verilmesi ve faillerin yargılanması için İsrail makamlarının sorumluluğunu vurguladı.

13.02.2024 16:52
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Fransa, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere şiddet uygulayan 28 yasa dışı Yahudi yerleşimciye ülkeye giriş yasağı getirdi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Fransa'nın Batı Şeria'da Filistinli sivillere karşı şiddet uygulayan Yahudi yerleşimcilere karşı yaptırım kararı aldığı bildirildi.

Açıklamada, bu kapsamda 28 yasa dışı Yahudi yerleşimciye Fransa'ya giriş yasağı getirildiği belirtildi.

Son aylarda yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin Filistinlilere yönelik şiddetinin arttığına dikkat çekilen açıklamada, "Fransa bu şiddeti sert şekilde kınıyor. Daha önce de defalarca belirttiğimiz gibi buna son vermek ve faillerini yargılamak İsrailli makamların sorumluluğu." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, Paris yönetiminin söz konusu Yahudi yerleşimcilere karşı Avrupa düzeyinde de yaptırım uygulanmasından yana olduğu ve bu yönde Avrupalı ortaklarıyla çalışma yürüttüğü kaydedildi.

"Sömürgecilik uluslararası hukuka göre yasa dışı ve sona ermeli." ifadesine yer ver verilen açıklamada, İsrail'in Filistin topraklarındaki sömürgeciliğinin devam etmesi durumundan Filistin devletinin kurulamayacağı değerlendirmesine yer verildi.

Açıklamada, Filistin devletinin kurulmasının, İsrailliler ve Filistinlilerinin yan yana, huzurlu ve güvenli şekilde yaşaması için "tek çare" olduğu vurgulandı.

Kaynak: AA

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