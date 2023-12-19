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Fransa, Batı Şeria'daki aşırılık yanlısı Yahudi yerleşimcilere karşı önlem alacak - Son Dakika
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Fransa, Batı Şeria'daki aşırılık yanlısı Yahudi yerleşimcilere karşı önlem alacak

Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna, Batı Şeria'daki aşırılık yanlısı Yahudi yerleşimcilere karşı önlem alacaklarını açıkladı. Colonna, İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron ile yaptığı ortak basın toplantısında, Batı Şeria'da yaşanan şiddet olaylarına tanık olduğunu ve bu durumun kabul edilemez olduğunu belirtti. Ayrıca, Fransa'nın bu yerleşimcilere karşı ulusal düzeyde ve Avrupa Birliği düzeyinde yaptırım uygulayacağını ifade etti.

Fransa, Batı Şeria\'daki aşırılık yanlısı Yahudi yerleşimcilere karşı önlem alacak
19.12.2023 - 14:45,
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Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna, ülkesinin işgal altındaki Batı Şeria'daki "bazı aşırılık yanlısı" Yahudi yerleşimcilere karşı önlem almaya karar verdiğini bildirdi.

Paris'te bir araya gelen Colonna ve İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron, ortak basın toplantısı düzenledi.

Colonna, Cameron'la toplantı öncesi yaptığı görüşmede, Orta Doğu'daki durumu ele aldıklarını belirterek dün bölgeye yaptığı ziyaretten döndüğünü söyledi.

Filistin meselesinde iki devletli çözümün önemini vurgulayan Colonna, Batı Şeria'da Yahudi yerleşimcilerin Filistinlilere yönelik şiddet eylemlerine ilişkin "Batı Şeria'da bazı aşırıcı İsrailli yerleşimcilerin şiddet uyguladığına kendi gözlerimle tanık oldum. Bu üzücü ve aynı zamanda kabul edilemez." ifadesini kullandı.

Colonna, İsrail'den bu durumla ilgili önlemler almasını ve ülke hukuku çerçevesinde Yahudi yerleşimcileri cezalandırmasını istediklerini belirterek "Fransa, ulusal düzeyde bazı aşırılık yanlısı (Yahudi) yerleşimcilere karşı önlem almaya karar verdi." dedi.

Fransa Dışişleri Bakanı Colonna, bu yerleşimcilere karşı Avrupa Birliği (AB) düzeyinde de yaptırım uygulanmasıyla ilgili çalışma yürüttüklerini aktardı.

"Cameron ile 'derhal ve kalıcı ateşkes' çağrısı konusunda hemfikiriz"

Bölgedeki durumla ilgili Cameron'la görüşlerinin çok yakın olduğuna işaret eden Colonna, İngiliz mevkidaşıyla Gazze'deki esirlerin serbest bırakılması ve Gazze'de "derhal ve kalıcı ateşkes" çağrısı konusunda hemfikir olduklarını belirtti.

Gazze'deki sivillerin daha iyi korunmasını ve bölgede insani yardımın daha iyi dağıtılmasını isteyen Colonna, yarın ülkesinin gönderdiği 300 tonluk yardım gemisinin Gazze'ye doğru yola çıkacağını bildirdi.

"Kalıcı bir ateşkes sağlanmasını istiyoruz"

İngiltere Dışişleri Bakanı Cameron, Gazze'de en kısa zamanda kalıcı bir ateşkes sağlanmasını istediklerini belirtti.

Ukrayna'ya desteğin kararlı şekilde devam etmesi gerektiğine dikkati çeken Cameron, Rusya-Ukrayna Savaşı'nı kastederek "(Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'in kaybetmesi için her şey yapılmalı." dedi.

Cameron, Fransa'dan İngiltere'ye Manş Denizi üzerinde gelen düzensiz göçmenleri taşıyan küçük gemilerin seferlerinde, geçen yıla göre yüzde 30'luk azalma gözlemlediklerini de kaydetti.

Kaynak: AA
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