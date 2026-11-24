Fransa, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin işgal altındaki Batı Şeria'daki saldırılarını kınadığını bildirdi.

Fransa Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Fransa, 21-22 Kasım 2026 gecesi Batı Şeria'daki birçok Filistin yerleşim yerine şiddet yanlısı (Yahudi) yerleşimciler tarafından gerçekleştirilen çok ciddi saldırıları kınıyor." ifadesine yer verildi.

İsrail makamlarının bu "terör eylemlerini" gerçekleştirenleri yargılamaya çağrıldığı açıklamada, İsrail'den uluslararası hukuk uyarınca yükümlülüklerini yerine getirerek sivilleri koruması istendi.

Ayrıca açıklamada Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin yerleşim politikasının uluslararası hukuka aykırı olduğu hatırlatılarak, bu durumun iki devletli çözümün önünde ciddi engel teşkil ettiği belirtildi.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, 21 Kasım'da gece saatlerinde işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde iki köye baskın düzenleyerek Filistinlilere ait araçları ve evleri ateşe vermişlerdi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Filistin kaynaklarının verilerine göre, Ekim 2023'ten bu yana Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te İsrail ordusu ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 1220'den fazla Filistinli hayatını kaybetti, 13 bin 746 kişi yaralandı ve 26 binden fazla kişi gözaltına alındı.