Fransa, Ben-Gvir'in Girişini Yasakladı
Fransa, Ben-Gvir'in Girişini Yasakladı

23.05.2026 16:06
Fransa, İsrail'in Ben-Gvir'in aktivistlere kötü muamele etmesi nedeniyle girişini yasakladı.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, İsrail'in Küresel Sumud Filosu aktivistlerine kötü muamelesi nedeniyle bu ülkenin aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in Fransa topraklarına girişine yasak getirildiğini bildirdi.

Barrot, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, "Bugünden itibaren Itamar Ben-Gvir'in Fransız topraklarına girişi yasaklandı. Bu karar, Küresel Sumud Filosu'nun Fransız ve Avrupa vatandaşlarına yönelik kabul edilemez davranışların ardından alındı." ifadelerini kullandı.

İsrail'in Küresel Sumud Filosu aktivistlerine yönelik kötü muamelesine işaret eden Barrot, "Bunlar, Filistinlilere yönelik nefret ve şiddeti körükleyen, şoke edici uzun bir açıklama ve eylem listesinin ardından geldi." ifadesine yer verdi.

Barrot, Avrupa Birliği'nin (AB) Ben-Gvir'e yönelik yaptırım kararı almasını istediğini belirtti.

Küresel Sumud Filosu'nun "faydasız" olduğunu savunan Barrot, "Fransız vatandaşlarının tehdit edilmesini, sindirilmesini ve zorbalığa uğramasını kabul edemeyiz, özellikle de bir kamu yetkilisi tarafından." ifadelerini kullandı.

Ben-Gvir'in paylaştığı görüntüler

Ben-Gvir, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, aktivistlerin tutulduğu Aşdod Limanı'nda İsrail güvenlik güçlerinin aktivistlere kötü muamelede bulunduğu görüntüyü paylaşmıştı.

Görüntülerde, Ben-Gvir'in geçişi sırasında bir kadın aktivistin "Özgür Filistin" diye bağırdığı, İsrail polisinin ise kadına sert müdahalede bulunarak yere yatırdığı kameraya yansıyor. Bu sırada aşırı sağcı Ben-Gvir'in "İşte böyle yapmak gerekiyor." dediği duyulmuştu.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Dış Politika, Orta Doğu, Politika, Güvenlik, Güncel, Dünya, Son Dakika

