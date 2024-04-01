NEW Fransa'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Büyükelçi Nicolas de Riviere, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) Gazze'de çok daha fazlasını yapmasının şart olduğunu, daha fazla gecikilmemesi gerektiğini söyledi.
De Riviere, BMGK'de düzenlenen kapalı Gazze oturumu öncesinde basına açıklamalarda bulundu.
Gazze'de durumun "korkunç" olduğuna dikkati çeken de Riviere, daha önce kabul edilen kararların acilen uygulanması çağrısını yaptı.
De Riviere, BMGK'nin sorumluluklarını yerine getirmesi gerektiğini belirterek, "BMGK, Gazze'de çok daha fazlasını yapmalı. Daha fazla gecikmemesi gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.
Fransa'dan yeni karar tasarısı
Fransa'nın bugün gerçekleşen kapalı oturumda yeni bir karar tasarısı sunacağını duyuran de Riviere, "Acilen ateşkes çağrısına yer verilecek. Buna zaman kısıtlaması eklenmeyecek." dedi.
De Riviere, karar tasarısında aynı zamanda esirlerin koşulsuz serbest bırakılması, 7 Ekim saldırılarının kınanması ve insani yardıma erişim konularının da yer alacağını bildirdi.
Tasarıda Gazze Şeridi'nin yeniden inşası ve Gazze'yi Filistin yönetiminin kontrol etmesine ilişkin maddelerin de bulunacağını aktaran Fransız Büyükelçi, aynı zamanda iki devletli çözüme vurgu yapıldığını söyledi.
De Riviere, sadece ramazan ayında ateşkesin yetersiz olduğunu, kalıcı çözüm gerektiğini, kendilerinin gerekli istişareler sonrasında karar tasarısı konusunda harekete geçeceklerini ifade etti.
Son Dakika › Güncel › Fransa BMGK'ya Gazze'de daha fazla müdahale çağrısı yapıyor - Son Dakika
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