Fransa'da hükümetin sanayi sektöründe dış kaynaklara bağımlılığı azaltmak için nadir toprak elementi ve metal stokları oluşturacağı bildirildi.

Yerel basındaki haberlere göre, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, sanayi sektörünün önde gelen temsilcileri ile Elysee Sarayı'nda bir araya geldi.

Toplantıda sanayi sektöründe dışa bağımlılığı azaltmak için nadir toprak elementi ve metallerden oluşan stratejik stoklar oluşturulmasına karar verildi.

Sanayide özellikle Çin'e bağımlılığı azaltmak için mevcut petrol rezervleri örnek alınarak hayata geçirilecek stok projesi kapsamında savunma, havacılık ve otomotiv sektöründeki şirketlere yapılacak kamu yardımları daha sıkı koşullara bağlanacak.

Kamu finans kuruluşu Caisse des Depots'nun yöneteceği proje kapsamında şirketlerden dışa bağımlılığı azaltmayı hedefleyen gelecek planları sunmaları istenecek.

Henüz kesin takvim belirlenmeyen projede üreticilerin yatırımlarını desteklemek için "fiyat güvence mekanizmaları" da geliştirilecek.

Son dönemde ülkeler, savunma sanayi, elektrikli araçlar ve elektronik ürünlerin üretiminde kritik öneme sahip nadir elementlerin tedarikinde olası kesintilere karşı ve küresel arzın büyük kısmını elinde bulunduran Çin'e bağımlılığı azaltmak için adımlar atıyor.