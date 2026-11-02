Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Srdanovic\'i Sırbistan\'daki zaferinden dolayı tebrik etti

(PARİS) - Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Sırbistan'da yapılan parlamento seçimlerinde geniş çaplı zafer kazandığını belirttiği Ilija Srdanovic ile görüştüğünü açıkladı. Macron, Fransa'nın Sırbistan'ın Avrupa yolculuğuna desteğini sürdüreceğini belirtti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Sırbistan'daki Öğrenci Listesi'nin lideri Ilija Srdanovic ile görüştüm. Tarihi bir katılım oranının kaydedildiği parlamento seçimlerinde elde ettiği ezici zaferden dolayı kendisini tebrik ettim. Fransa'nın Sırbistan'a duyduğu dostluğu ve Sırbistan'ın Avrupa yolunda ona destek olmaya devam etme kararlılığımızı bir kez daha dile getirdim."