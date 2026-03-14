Fransa'da 102 Kentte Irkçılığa Karşı Gösteriler

Üye Girişi
Son Dakika Logo

14.03.2026 19:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fransa'nın 102 kentinde ırkçılık, faşizm ve polis şiddetine karşı gösteriler gerçekleştirildi.

Fransa'nın başkent Paris dahil 102 kentinde, ırkçılık, faşizm ve polis şiddetine karşı gösteriler düzenledi.

Çeşitli derneklerin çağrısıyla ırkçılık, faşizm ve polis şiddeti karşıtları, Paris, Lille, Marsilya ve Lyon dahil 102 kentte eylem yaptı.

Paris'te Millet Meydanı'nda bir araya gelen göstericiler, tarihi Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü.

"Irkçılık bir görüş değil suçtur", "Polis şiddetine hayır" ve "Fransız birlikleri, Orta Doğu'dan dışarı" yazılı afişler taşıyan göstericiler, "(Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel) Macron istemese de çalışanların onuru ve daha iyi bir dünya için buradayız" ve "Adalet olmadan barış olmayacak" sloganları attı."

Göstericiler, Fransa'da polis şiddeti sonucu hayatını kaybedenler için adaletin sağlanması ve azınlıklara yönelik ayrımcılığa son verilmesini istedi.

Filistin destekçilerinin de katıldığı yürüyüşte, Macron, ABD Başkanı Donald Trump ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Orta Doğu politikalarına tepki gösterildi, İsrail'in Gazze'de işlediği soykırıma son verilmesi talep edildi.

Yürüyüşe İran ve Lübnan bayraklarıyla katılan kalabalık bir grup eylemci de ABD-İsrail'in İran ve Lübnan'a yönelik saldırılarının son bulması çağrısı yaptı.

Paris'teki gösteriye, Fransa'da 2016'da jandarma aracında hayatını kaybeden siyahi genç Adama Traore'nin ablası Assa Traore ve 2023'te polis kurşunuyla ölen Nahel Merzouk'un annesi Mounia Merzouk da katıldı.

Merzouk, oğluna ateş açan polisin "öldürme kastı olmadan şiddet uygulamaktan" yargılanmasına karar verilmesine tepki göstererek, "Bu kararı kabul etmiyoruz." dedi.

Oğlunun öldürüldüğünü belirten Merzouk, hayatının sonuna kadar polis şiddetine uğrayan gençler için mücadele vereceğini ifade etti.

Assa Traore de kardeşinin ölümüyle ilgili adaletin sağlanması için 10 yıl boyunca mücadele verdiklerini dile getirerek, "Mücadele etmeye devam edeceğiz." dedi.

Fransa'da yapısal bir ırkçılık olduğunu dile getiren Assa Traore, "Adalet için, eşitlik için yürüyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Dış Politika, Fransa, Güncel, Polis, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mersin’deki at eti skandalına Başkan Seçer’den cevap: Mağdur olan biziz Mersin'deki at eti skandalına Başkan Seçer'den cevap: Mağdur olan biziz
Kadın futbolculara uygunsuz mesaj göndermesinin bedeli ağır oldu Kadın futbolculara uygunsuz mesaj göndermesinin bedeli ağır oldu
Pazarda 70 lira ama yüz binlercesi tarlada çürüdü Üreticilerden çağrı var Pazarda 70 lira ama yüz binlercesi tarlada çürüdü! Üreticilerden çağrı var
New York Belediye Başkanının verdiği iftar ABD siyasetini birbirine kattı New York Belediye Başkanının verdiği iftar ABD siyasetini birbirine kattı
Sergen Yalçın, 1 dakika bile oynatmadığı Devis Vasquez’i silip attı Sergen Yalçın, 1 dakika bile oynatmadığı Devis Vasquez'i silip attı
Bünyamin Gezer’den Galatasaray’ın yıldızı için dikkat çeken sözler: 60 milyona bile satmam Bünyamin Gezer'den Galatasaray'ın yıldızı için dikkat çeken sözler: 60 milyona bile satmam

18:58
Galatasaray-RAMS Başakşehir maçının 11’leri belli oldu
Galatasaray-RAMS Başakşehir maçının 11'leri belli oldu
18:51
Jhon Duran, Gedson Fernandes’i üzdü
Jhon Duran, Gedson Fernandes'i üzdü
17:46
İran, Tel Aviv’i çok başlıklı füzelerle vurdu Yaralılar var
İran, Tel Aviv'i çok başlıklı füzelerle vurdu! Yaralılar var
17:19
Trump: Hürmüz Boğazı’nı açacağız, çok sayıda ülke savaş gemisi gönderecek
Trump: Hürmüz Boğazı'nı açacağız, çok sayıda ülke savaş gemisi gönderecek
16:52
ABD’de dev dolu fırtınası, resmen gökten taş yağdı
ABD'de dev dolu fırtınası, resmen gökten taş yağdı
16:26
Ameliyat sırasında kavga çıktı, neşterler çekildi
Ameliyat sırasında kavga çıktı, neşterler çekildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2026 19:21:57. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.