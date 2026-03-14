Fransa'da 102 Kentte Irkçılığa Karşı Gösteriler

Fransa'nın başkent Paris dahil 102 kentinde, ırkçılık, faşizm ve polis şiddetine karşı gösteriler düzenledi.

Çeşitli derneklerin çağrısıyla ırkçılık, faşizm ve polis şiddeti karşıtları, Paris, Lille, Marsilya ve Lyon dahil 102 kentte eylem yaptı.

Paris'te Millet Meydanı'nda bir araya gelen göstericiler, tarihi Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü.

"Irkçılık bir görüş değil suçtur", "Polis şiddetine hayır" ve "Fransız birlikleri, Orta Doğu'dan dışarı" yazılı afişler taşıyan göstericiler, "(Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel) Macron istemese de çalışanların onuru ve daha iyi bir dünya için buradayız" ve "Adalet olmadan barış olmayacak" sloganları attı."

Göstericiler, Fransa'da polis şiddeti sonucu hayatını kaybedenler için adaletin sağlanması ve azınlıklara yönelik ayrımcılığa son verilmesini istedi.

Filistin destekçilerinin de katıldığı yürüyüşte, Macron, ABD Başkanı Donald Trump ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Orta Doğu politikalarına tepki gösterildi, İsrail'in Gazze'de işlediği soykırıma son verilmesi talep edildi.

Yürüyüşe İran ve Lübnan bayraklarıyla katılan kalabalık bir grup eylemci de ABD-İsrail'in İran ve Lübnan'a yönelik saldırılarının son bulması çağrısı yaptı.

Paris'teki gösteriye, Fransa'da 2016'da jandarma aracında hayatını kaybeden siyahi genç Adama Traore'nin ablası Assa Traore ve 2023'te polis kurşunuyla ölen Nahel Merzouk'un annesi Mounia Merzouk da katıldı.

Merzouk, oğluna ateş açan polisin "öldürme kastı olmadan şiddet uygulamaktan" yargılanmasına karar verilmesine tepki göstererek, "Bu kararı kabul etmiyoruz." dedi.

Oğlunun öldürüldüğünü belirten Merzouk, hayatının sonuna kadar polis şiddetine uğrayan gençler için mücadele vereceğini ifade etti.

Assa Traore de kardeşinin ölümüyle ilgili adaletin sağlanması için 10 yıl boyunca mücadele verdiklerini dile getirerek, "Mücadele etmeye devam edeceğiz." dedi.

Fransa'da yapısal bir ırkçılık olduğunu dile getiren Assa Traore, "Adalet için, eşitlik için yürüyoruz." ifadesini kullandı.