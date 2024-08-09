Fransa'da 6 vilayette turuncu alarm verildi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Fransa'da 6 vilayette turuncu alarm verildi

Fransa'da 6 vilayette sıcak hava nedeniyle yarından itibaren turuncu alarm verildiği bildirildi. Yüksek sıcaklıkların sporcular üzerindeki etkileri endişe yaratıyor.

09.08.2024 00:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fransa'da 6 vilayette sıcak hava nedeniyle yarından itibaren turuncu alarm verildiği bildirildi.

Fransa Meteoroloji İdaresi, yarından itibaren ülkenin güneyinde etkili olması beklenen yüksek sıcaklıklar konusunda uyarıda bulundu.

Aralarında Vaucluse'un yanı sıra Akdeniz kıyısındaki Aude, Herault, Gard, Bouches-du-Rhone ve Pyrenees-Orientales'in bulunduğu 6 vilayette sıcak hava nedeniyle turuncu alarm verildi. Sıcaklıkların hafta sonu ülkenin kuzeyine de yayılacağı tahmin ediliyor.

Yarın ülke genelinde hava sıcaklıklarının 22 ila 38 derece arasında değişmesi bekleniyor. Olimpiyat Oyunları'na ev sahipliği yapan başkent Paris'te 10 Ağustos'ta hava sıcaklığının sabah saatlerinde 30 ila 31 derece, akşam saatlerinde ise 25 derece olması öngörülüyor.

Sıcak hava koşullarının Paris'te 11 Ağustos'a kadar sürecek Olimpiyat Oyunları'nı nasıl etkileyeceği tartışılıyor. Yüksek sıcaklıkların sporcular üzerindeki olası etkilerinin endişe yarattığı belirtiliyor.

Öte yandan, ülkenin güneybatısında 11 Ağustos'ta hava sıcaklıklarının 40 dereceye kadar çıkacağı belirtiliyor. Hafta başında bu bölgede havaların serinleyeceği tahmin ediliyor.

Fransa'nın güneydoğusunda etkili olacak sıcak hava dalgasının daha kalıcı olması bekleniyor.

Kaynak: AA

Fransa, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fransa'da 6 vilayette turuncu alarm verildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


00:43 Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, çok sayıda general ve amiralin ataması yapıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, çok sayıda general ve amiralin ataması yapıldı
23:27 Fatura onlara kesildi Filenin Sultanları’nın İtalya mağlubiyeti sonrası Özel, İmamoğlu ve Yavaş’a tepki yağıyor Fatura onlara kesildi! Filenin Sultanları'nın İtalya mağlubiyeti sonrası Özel, İmamoğlu ve Yavaş'a tepki yağıyor
23:17 İsrail, Suriye’nin Humus kentindeki askeri havaalanını vurdu İsrail, Suriye'nin Humus kentindeki askeri havaalanını vurdu
22:26 Filenin Sultanları, Paris Olimpiyat Oyunları yarı finalinde İtalya’ya 3-0 yenildi Filenin Sultanları, Paris Olimpiyat Oyunları yarı finalinde İtalya'ya 3-0 yenildi
22:18 Misilleme korkusu yaşayan İsrail “Çukur“da toplandı Misilleme korkusu yaşayan İsrail "Çukur"da toplandı
10:47 Galatasaray’da Zaha-Okan Buruk Gerginliği: İlk 11 değilsem konsantre olamıyorum Galatasaray'da Zaha-Okan Buruk Gerginliği: İlk 11 değilsem konsantre olamıyorum
10:19 MİT’ten nokta operasyon Eylem hazırlığındaki Serdar Sönmez etkisiz hale getirildi MİT'ten nokta operasyon! Eylem hazırlığındaki Serdar Sönmez etkisiz hale getirildi
10:17 Kriz onları da vurdu 120 yıllık çay devi için mahkemeden konkordato kararı Kriz onları da vurdu! 120 yıllık çay devi için mahkemeden konkordato kararı
10:14 Guatemala’da çatıda arkadaşları ile dans ederek selfie çekmek isteyen 15 yaşındaki kız, elektrik teline çarparak hayatını kaybetti Guatemala'da çatıda arkadaşları ile dans ederek selfie çekmek isteyen 15 yaşındaki kız, elektrik teline çarparak hayatını kaybetti
10:06 Brighton’dan Ferdi Kadıoğlu’na 35 milyon euroluk tarihi teklif Brighton'dan Ferdi Kadıoğlu'na 35 milyon euroluk tarihi teklif
10:01 Sokak röportajı ile atasözleri testi: Üsküdar’da ilginç cevaplar Sokak röportajı ile atasözleri testi: Üsküdar'da ilginç cevaplar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.08.2024 01:58:19. #1.11#
SON DAKİKA: Fransa'da 6 vilayette turuncu alarm verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement