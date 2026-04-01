Fransa'da Akaryakıt Fiyatları Tırmanıyor
Fransa'da Akaryakıt Fiyatları Tırmanıyor

01.04.2026 00:16
Aşırı sağcı RN partisi, akaryakıt fiyat artışlarını hükümete ve petrol firmalarına mal etti.

Fransa'da aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) partisinin milletvekilleri, hükümeti ve petrol firmalarını "akaryakıt fiyat artışından fayda sağlamakla" suçladı.

ABD ve İsrail'in İran'a saldırısıyla başlayan savaş kapsamında artan akaryakıt fiyatları, Fransa'yı da etkiliyor. Son olarak dizel fiyatları ülkede 1985'ten bu yana görülmeyen bir seviyeye ulaşarak, litre başına 2,18 avroyu aştı.

Akaryakıt fiyatlarının etkisi halk nezdinde hissedilmeye başlanırken, aşırı sağcı RN partisinin milletvekilleri, Paris hükümetini ve petrol firmalarını "krizi fırsata çevirmekle" suçladı.

RN Milletvekili Jean-Philippe Tanguy, partisinin Ulusal Meclis'teki haftalık basın toplantısında, akaryakıt fiyatlarının artışıyla mücadele etmek için atılabilecek adımları tanıttı.

Tanguy, "Şu anda yaşadığımız enerji krizi bağlamında, petrol firmalarının, dağıtıcıların ve petrol sektöründeki aktörlerin tamamının vergi indirimini cebine atmasını engellemek için Ulusal Birlik, kar paylarının geçici olarak sınırlandırılmasından yana." ifadesini kullanarak, 1. Körfez Savaşı sırasında Fransa'da kararnameyle benzer bir karar alındığını hatırlattı.

Fransa'da mevcut hükümetin, petrol stoklarını yönetme şeklini "skandal" olarak nitelendiren Tanguy, Kovid-19 salgınından bu yana bu stokların nasıl yönetildiğini araştırdığını söyledi.

Tanguy, geçen hafta Meclis'teki bir komisyonda, Fransa Ekonomi ve Maliye Bakanı Roland Lescure'ün söz konusu stokların nasıl yönetildiğini bilmeyen bir hali olduğunu gözlemlediklerini belirterek, Fransa'nın stratejik petrol stoklarının ulusal çıkarlar yerine petrol firmalarının çıkarları doğrultusunda yönetildiğini savundu.

Le Pen: "Devlet bir kriz fırsatçısı gibi davranıyor"

RN Grup Başkanvekili Marine Le Pen, 24 Mart'ta Meclis'te basına yaptığı açıklamada, Paris hükümetini akaryakıt fiyat artışları nedeniyle "haksız gelir" elde etmekle suçlamıştı.

Le Pen, "Devlet bir kriz fırsatçısı gibi davranıyor, bu (fiyat) artışın Fransızları içine sürüklediği endişe göz önüne alındığında bu kabul edilemez." ifadesini kullanmıştı.

Marine Le Pen, geçen hafta konuk olduğu France Inter radyosunda ise ABD Başkanı Donald Trump'ın savaş hedeflerinin "tutarsız" olduğu değerlendirmesinde bulunarak, "Donald Trump ne elde etmeye çalışıyor? Esasen kimsenin bunu bildiğini sanmıyorum." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Le Pen, "ABD'nin İran'ın mevcut yönetiminin birkaç gün içinde düşeceğini düşünerek hata yaptığını" belirterek, bölgedeki saldırıların enerji tedariki konusunda istikrarsızlığa yol açtığına işaret etmişti.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Fransa'da Akaryakıt Fiyatları Tırmanıyor - Son Dakika

Nihat Kahveci tarihi zaferden sonra kendinden geçti
Nihat Kahveci tarihi zaferden sonra kendinden geçti
İbrahim Hacıosmanoğlu 3 kelime ile Dünya Kupası’ndaki hedefimizi açıkladı
İbrahim Hacıosmanoğlu 3 kelime ile Dünya Kupası'ndaki hedefimizi açıkladı
Sabahlara kadar uyumak yok İşte Dünya Kupası maç takvimimiz
Sabahlara kadar uyumak yok! İşte Dünya Kupası maç takvimimiz
Çeyrek asır bekledik İşte Dünya Kupası’ndaki rakiplerimiz
Çeyrek asır bekledik! İşte Dünya Kupası'ndaki rakiplerimiz
24 yıllık hasret sona erdi A Milli Takımımız Dünya Kupası’nda
24 yıllık hasret sona erdi! A Milli Takımımız Dünya Kupası'nda
İran’dan, Suudi Arabistan’da ABD’li pilotların bulunduğu bölgeye saldırı
İran'dan, Suudi Arabistan'da ABD’li pilotların bulunduğu bölgeye saldırı
