Fransa'da Akaryakıt Krizi - Son Dakika
Fransa'da Akaryakıt Krizi

30.03.2026 13:45
Fransa'da akaryakıt istasyonlarında yaşanan sıkıntı artıyor, 300'den fazla istasyon kapalı.

Fransa'da akaryakıt istasyonlarının güncel durumunun takip edildiği sürücü bildirimlerine dayalı internet sitesine göre, ülkede yüzlerce istasyonda akaryakıt sıkıntısı yaşanıyor.

Fransa'daki istasyonların güncel durumunu gösteren ve sürücü bildirimleri ile desteklenen "penurie.mon-essence.fr" internet sitesine göre, ülke genelinde 32 istasyon akaryakıt hizmeti veremiyor.

ABD-İsrail ile İran arasındaki savaş nedeniyle Hürmüz Boğazı'nın fiilen kapandığı tarihten bu yana 20 binin üzerinde bildirimin yapıldığı siteye göre ayrıca 261 istasyonda bazı yakıtların tedarikinde sorun yaşanıyor.

Öte yandan 27 Mart'ta hizmete kapalı olan ya da kısmi kesinti yaşanan istasyon sayısı yaklaşık 200 civarında seyrederken bugün itibarıyla bu sayının 300'e yaklaştığı görülüyor.

Fransa'da, ABD-İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan savaş nedeniyle akaryakıt fiyatlarında yaşanan artışa karşı hükümet kara yolu taşımacılığı dahil balıkçılık ve tarım sektörlerinde bu artıştan en çok etkilenen kesimler için 70 milyon avroluk yardım paketi açıklamıştı.

Bu yardımları yeterli bulmayan kara yolu taşımacılık sektörü çalışanları başta Paris olmak üzere bazı kentlerde eyleme gitme kararı almıştı.

ABD-İsrail ile İran arasındaki savaş nedeniyle Basra Körfezi'nin ağzında Orta Doğu'daki petrol ve sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) üretiminin Umman Denizi ve Hint Okyanusu üzerinden dünya pazarlarına ulaştırılmasını sağlayan Hürmüz Boğazı'nın fiilen kapanması, enerji piyasalarında krize yol açmıştı.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Fransa'da Akaryakıt Krizi - Son Dakika

SON DAKİKA: Fransa'da Akaryakıt Krizi - Son Dakika
