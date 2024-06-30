Fransa'da Aşırı Sağın Yükselişi Merkez ve Sol Partileri İkinci Turda İşbirliğine Zorluyor - Son Dakika
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Fransa'da Aşırı Sağın Yükselişi Merkez ve Sol Partileri İkinci Turda İşbirliğine Zorluyor

Fransa'da erken genel seçimin ilk turunda aşırı sağın oylarını artırarak ilk sıraya yerleşmesinin, merkez ve sol partileri ikinci turda işbirliği yapmaya zorlayabileceği değerlendiriliyor. İlk sonuçlara göre aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) partisi ilk sırayı alırken, merkez sağ ve sol partiler ikinci turda aşırı sağa karşı işbirliği yapacaklarını açıkladı. Cumhurbaşkanı Macron da aşırı sağa karşı geniş bir miting düzenlenmesi çağrısında bulundu.

30.06.2024 23:03
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Fransa'da erken genel seçimin ilk turunda aşırı sağın oylarını artırarak ilk sıraya yerleşmesinin, merkez ve sol partileri ikinci turda işbirliği yapmaya zorlayabileceği değerlendiriliyor.

İlk sonuçlar bugün yapılan ilk turda aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) partisinin yarışı yüzde 34 civarında oyla önde götürdüğünü gösterirken merkez sağ ve soldaki partiler adına yapılan ilk değerlendirmeler, 7 Temmuz'da düzenlenecek ikinci turda aşırı sağa karşı işbirliği yapılacağını ortaya koydu.

RN liderlerinden Jordan Bardella, yaptığı açıklamada, Fransızların seçimin ilk turunda RN ve müttefiklerinin adaylarını öne çıkararak değişim isteklerini net şekilde gösterdiklerini söyledi.

Bardella, "aşırı solcuların" yüksek oy yüzdesinin endişeye yol açtığını belirterek destekçilerini 7 Temmuz'daki ikinci turda sandık başına gitmeye çağırdı.

RN lideri Marine Le Pen ise aday olduğu Pas-de-Calais birinci seçim bölgesinden milletvekili seçildiğini duyurdu.

Le Pen, partisi RN'nin ilk turda ilk sırayı alması hakkında, seçmenin şüpheye yer bırakmayan bir oylamayla "Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un 7 yıllık aşağılayıcı ve yıpratıcı gücünün ardından yeni bir sayfa açma isteğini gösterdiğini" belirtti.

Le Pen, "Hiçbir şey kazanılmış değil ve ülkenin şiddete meyilli aşırı solcu Nupes koalisyonunun (sol ittifak) eline düşmesini engellemek için ikinci tur belirleyici olacak." ifadelerini kullandı.

İkinci turda aşırı sağa karşı birlik çağrısı

Cumhurbaşkanı Macron, sonuçların açıklanmasının hemen ardından yaptığı açıklamada, yüksek katılımın "siyasi durumu netleştirme" arzusunun göstergesi olduğunu söyledi.

Macron, aşırı sağcı RN'ye karşı "geniş, açıkça demokratik ve cumhuriyetçi bir miting" düzenlenmesi çağrısında bulundu.

Seçime dair değerlendirmelerde bulunan aşırı solcu Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) lideri Jean-Luc Melenchon ise bu sonucun "Emmanuel Macron'a ağır ve tartışılmaz bir yenilgiyi tattırdığına" inandığını ifade etti.

"İlkelerimize uygun olarak, hiçbir yerde RN'nin kazanmasına izin vermeyeceğiz." diyen Melenchon, ikinci turda RN'nin birinci, sol ittifakın ise üçüncü çıktığı her seçim bölgesinde adaylarını geri çekeceklerini belirtti.

Bu akşam kesin tek şeyin, Başbakan Gabriel Attal'ın görevinden ayrılacak olması olduğunu kaydeden "Mutlak çoğunluğu Yeni Halk Cephesine (sol koalisyon) vermeliyiz çünkü tek alternatif bu." diye konuştu.

Eski Başbakan ve Macron ittifakına dahil Ufuklar Partisinin lideri Edouard Philippe de ikinci tur için işbirliği çağrısı yaptı.

Aşırı sağcı RN ve aşırı solcu LFI partilerini kastederek ikinci turda radikal partilere karşı işbirliği yapacaklarını belirten Philippe, "RN ya da LFI adaylarına oy verilmemelidir. Sağda ve merkezde her şeyin yeniden inşa edilmesi gerekiyor. Ben buna hazırım." dedi.

Kaynak: AA

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