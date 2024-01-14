 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Fransa'da Azerbaycanlılar, Natevan'ın heykelinin tahrip edilmesine tepki gösterdi - Son Dakika
Üye Girişi

Fransa'da Azerbaycanlılar, Natevan'ın heykelinin tahrip edilmesine tepki gösterdi

Fransa'da yaşayan Azerbaycanlılar, Evian-les-Bains kentinde bir araya gelerek Azerbaycanlı şair Hurşidbanu Natevan'ın heykelinin tahrip edilmesine tepki gösterdi. Göstericiler, Azerbaycan Bahçesi'nde bulunan Natevan'ın heykeline zarar verilmesini protesto etti ve heykelin kaldırılmamasını, Azerbaycan Bahçesi'nin adının muhafaza edilmesini istedi. Natevan, Azerbaycan kültüründe önemli bir konuma sahip olan bir şairdir ve heykeli 2023'te zarar görmüştür.

Fransa\'da Azerbaycanlılar, Natevan\'ın heykelinin tahrip edilmesine tepki gösterdi
14.01.2024 - 14:32,
Abone Ol

Fransa'da yaşayan Azerbaycanlılar, Evian-les-Bains kentinde bir araya gelerek Azerbaycanlı şair Hurşidbanu Natevan'ın heykelinin tahrip edilmesine tepki gösterdi.

İsviçre sınırına yakın Evian-les-Bains kentinde toplanan Azerbaycanlılar, Azerbaycan Bahçesi'nde bulunan Natevan'ın heykeline zarar verilmesini protesto etti.

Göstericiler, Azerbaycan kültürünün önemli bir parçası Natevan'ın heykelinin kaldırılmamasını, Azerbaycan Bahçesi'nin adının muhafaza edilmesini ve Evian-les-Bains ile Azerbaycan'ın İsmayıllı ili arasındaki dostluğun devamını istedi.

Gösteride "Bu heykel, iki halk arasındaki köprüdür, bu köprüyü yakmak olmaz" ve "Natevan, özgür bir kadının sembolü" yazılı pankartlar açıldı.

İsmayıllı ile Evian-les-Bains kentleri arasında 2015'te dostluk anlaşması imzalanmıştı.

Bu kapsamda 2017'de Evian-les-Bains kentindeki Azerbaycan Bahçesi'ne şair Natevan'ın heykeli yerleştirilmişti.

2023'te Natevan heykelinin burnu kırılmış ve üzerine kırmızı boya atılmıştı.

Evian-les-Bains kentinin belediye meclisine üye muhalif bir isim, Natevan heykelinin kaldırılmasını ve Azerbaycan Bahçesi'nin isminin değiştirilmesini talep etmişti.

Azerbaycan'ın önden gelen şairi Natevan

19. yüzyıl Azerbaycanı'nda Fuzuli mektebinin en tanınmış temsilcisi kabul edilen Natevan, Karabağ Hanı Mehdikulu Han'ın kızı olarak 1832'de Şuşa'da dünyaya geldi.

Azerbaycan kültüründe önemli bir konuma sahip şair Natevan, gazel ve rubailer kaleme aldı.

Mehdikulu Han'ın vefatının ardından Karabağ Hanlığı'nı yöneten Natevan, doğduğu kent Şuşa'da şairler için birlik kurdu.

Arapça ve Farsça da bilen Natevan'ın şiirlerinden esinlenilen besteler, Azerbaycan müziğinin vazgeçilmez eserleri arasında yer alıyor.

65 yaşında hayatını kaybeden Natevan'ın Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de bir heykeli bulunuyor.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Azerbaycan, İsviçre, Fransa, Kültür, Müzik, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fransa'da Azerbaycanlılar, Natevan'ın heykelinin tahrip edilmesine tepki gösterdi - Son Dakika


14:29
Villasını 100 milyona satışa çıkardığı haberleri Cem Yılmaz'ı sinirlendirdi: Komik değil Villasını 100 milyona satışa çıkardığı haberleri Cem Yılmaz'ı sinirlendirdi: Komik değil
14:27
Ahmet Türk, aday adaylığından çekilip aktif siyaseti bıraktı Ahmet Türk, aday adaylığından çekilip aktif siyaseti bıraktı
13:45
Türkiye şehitlerine ağlıyor! 5 askerimiz daha son yolculuklarına uğurlandı Türkiye şehitlerine ağlıyor! 5 askerimiz daha son yolculuklarına uğurlandı
13:24
İstanbul'da Sıcaklık Artacak İstanbul'da Sıcaklık Artacak
13:06
İsrail, suikast düzenleyerek öldürdüğü Hamas liderinin kız kardeşlerini gözaltına aldı İsrail, suikast düzenleyerek öldürdüğü Hamas liderinin kız kardeşlerini gözaltına aldı
13:00
Suriye'nin kuzeyinde saldırı girişiminde bulunan 7 terörist etkisiz hale getirildi Suriye'nin kuzeyinde saldırı girişiminde bulunan 7 terörist etkisiz hale getirildi
12:36
Ünlü şarkıcı Ariana Grande'nin evine 92 kez giren sapık, 3 yıl hapis cezasına çarptırıldı Ünlü şarkıcı Ariana Grande'nin evine 92 kez giren sapık, 3 yıl hapis cezasına çarptırıldı
12:16
Alman gazeteden skandal Türkiye haritası! Şehitlerimizin intikamı için yapılan harekatı böyle duyurdular Alman gazeteden skandal Türkiye haritası! Şehitlerimizin intikamı için yapılan harekatı böyle duyurdular

Son Dakika
14:29 Villasını 100 milyona satışa çıkardığı haberleri Cem Yılmaz'ı sinirlendirdi: Komik değil
14:27 Ahmet Türk, aday adaylığından çekilip aktif siyaseti bıraktı
13:45 Türkiye şehitlerine ağlıyor! 5 askerimiz daha son yolculuklarına uğurlandı
13:24 İstanbul'da Sıcaklık Artacak
13:06 İsrail, suikast düzenleyerek öldürdüğü Hamas liderinin kız kardeşlerini gözaltına aldı
13:00 Suriye'nin kuzeyinde saldırı girişiminde bulunan 7 terörist etkisiz hale getirildi
12:44 Irak'ın kuzeyinde şehit olan 6 askerimiz bugün düzenlenecek törenlerle son yolculuklarına uğurlanacak
12:36 Ünlü şarkıcı Ariana Grande'nin evine 92 kez giren sapık, 3 yıl hapis cezasına çarptırıldı
12:16 Alman gazeteden skandal Türkiye haritası! Şehitlerimizin intikamı için yapılan harekatı böyle duyurdular
11:31 Farah Zeynep Abdullah, Bergen filmini yasaklayan belediye başkanını tiye aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.01.2024 14:52:14. #1.11#
SON DAKİKA: Fransa'da Azerbaycanlılar, Natevan'ın heykelinin tahrip edilmesine tepki gösterdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement