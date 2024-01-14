Fransa\'da Azerbaycanlılar, Natevan\'ın heykelinin tahrip edilmesine tepki gösterdi

Fransa'da yaşayan Azerbaycanlılar, Evian-les-Bains kentinde bir araya gelerek Azerbaycanlı şair Hurşidbanu Natevan'ın heykelinin tahrip edilmesine tepki gösterdi.

İsviçre sınırına yakın Evian-les-Bains kentinde toplanan Azerbaycanlılar, Azerbaycan Bahçesi'nde bulunan Natevan'ın heykeline zarar verilmesini protesto etti.

Göstericiler, Azerbaycan kültürünün önemli bir parçası Natevan'ın heykelinin kaldırılmamasını, Azerbaycan Bahçesi'nin adının muhafaza edilmesini ve Evian-les-Bains ile Azerbaycan'ın İsmayıllı ili arasındaki dostluğun devamını istedi.

Gösteride "Bu heykel, iki halk arasındaki köprüdür, bu köprüyü yakmak olmaz" ve "Natevan, özgür bir kadının sembolü" yazılı pankartlar açıldı.

İsmayıllı ile Evian-les-Bains kentleri arasında 2015'te dostluk anlaşması imzalanmıştı.

Bu kapsamda 2017'de Evian-les-Bains kentindeki Azerbaycan Bahçesi'ne şair Natevan'ın heykeli yerleştirilmişti.

2023'te Natevan heykelinin burnu kırılmış ve üzerine kırmızı boya atılmıştı.

Evian-les-Bains kentinin belediye meclisine üye muhalif bir isim, Natevan heykelinin kaldırılmasını ve Azerbaycan Bahçesi'nin isminin değiştirilmesini talep etmişti.

Azerbaycan'ın önden gelen şairi Natevan

19. yüzyıl Azerbaycanı'nda Fuzuli mektebinin en tanınmış temsilcisi kabul edilen Natevan, Karabağ Hanı Mehdikulu Han'ın kızı olarak 1832'de Şuşa'da dünyaya geldi.

Azerbaycan kültüründe önemli bir konuma sahip şair Natevan, gazel ve rubailer kaleme aldı.

Mehdikulu Han'ın vefatının ardından Karabağ Hanlığı'nı yöneten Natevan, doğduğu kent Şuşa'da şairler için birlik kurdu.

Arapça ve Farsça da bilen Natevan'ın şiirlerinden esinlenilen besteler, Azerbaycan müziğinin vazgeçilmez eserleri arasında yer alıyor.

65 yaşında hayatını kaybeden Natevan'ın Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de bir heykeli bulunuyor.