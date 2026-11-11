Fransa'da Batı Şeria ticaret yasağı tasarısına 100'den fazla vekil destek verdi

Fransız milletvekilleri, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin işgal altındaki Batı Şeria'da kurduğu yasa dışı yerleşimler ile ticaretin yasaklanmasını öngören tasarıyı Ulusal Meclise sundu.

Yerel basında yer alan haberlere göre, Sosyalist Parti (PS) Genel Sekreteri Olivier Faure tarafından Fransız Ulusal Meclisine sunulan yasa tasarısına 8 farklı siyasi grupta 100'den fazla milletvekili destek veriyor.

Fransa'nın, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Batı Şeria'daki yasa dışı yerleşimlerinden ürün ithal etmesinin, bu yapılarla ticari ve finansal ilişkilerin yasaklanmasını öngören ve parlamento komisyonu tarafından kabul edilen tasarının 19 Kasım'da Meclis Genel Kurulunda oylanması bekleniyor.

Tasarı, ticaret yasağının yanı sıra turistik konut kiralama gibi yasa dışı yerleşimlerin sürdürülmesine katkı sağlayan finansal hizmetlerin de yasaklanmasını içeriyor.

Yasa tasarısını sunan Faure, basına yaptığı açıklamada, düzenlemenin doğrudan İsrail devletini hedef almadığını söyledi.

Faure, uluslararası hukuka aykırı olan yerleşimlerin diplomatik düzeyde kınanması ve eş zamanlı olarak bu yerleşimlerle ekonomik bağların sürdürülmesi arasında bir çelişki bulunduğunu vurgulayarak, tasarının bu çelişkiyi ortadan kaldırmaya hizmet edeceğini belirtti.

Tasarının yasalaşması halinde yasağa uymayan şirketler için hapis ve para cezası uygulanabilecek.

Fransa'da bir tasarının yasalaşması için Ulusal Meclis ve Senato'nun aynı tasarı metni üzerinde uzlaşması gerekiyor.