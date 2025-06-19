Fransa'da Belediye Başkanlarının İstifaları Artıyor

Fransa'da 2020'de düzenlenen seçimlerden bu yana 2 bin 189 belediye başkanı, kendi istekleriyle istifa etti.

Yerel Demokrasi Gözlemevi, Fransa Belediye Başkanları Derneği ve Paris Sciences Po Üniversitesindeki Siyasi Araştırma Merkezi (CEVIPOF), "Belediye Başkanlarının İstifaları: Eşi Benzeri Görülmemiş Bir Olay Üzerine Araştırma" başlıklı çalışmanın sonuçlarını yayımladı.

Fransa'da Temmuz 2020 ila Mart 2025'i kapsayan araştırmaya göre, ülkede en son düzenlenen 2020 belediye seçimlerinden bu yana 2 bin 189 belediye başkanı, kendi istekleriyle istifa etti. Bu, Fransa'daki belediye başkanlarının yüzde 6'sının istifa ettiği anlamına geliyor.

Fransa'da 2020'den bu yana ayda yaklaşık 40 belediye başkanı istifa etti. Bu sayının en yüksek olduğu yıl olan 2023'te 613 başkan görevini bıraktı.

Belediye meclisindeki gerilimler, başkanların görevlerini erkenden başkalarına devretmeleri ve sağlık sorunları, bu siyasetçilerin istifalarının başlıca nedenleri arasında gösterildi.