 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Paris Yakınlarında Bir Binada 5 Kişinin Cesedi Bulundu - Son Dakika
Üye Girişi

Paris Yakınlarında Bir Binada 5 Kişinin Cesedi Bulundu

Fransa'da Paris yakınlarında bulunan bir binada, Haiti asıllı bir kadın ve 4 çocuğunun cansız bedenine ulaşıldı. Olayla ilgili cinayet soruşturması başlatıldı. Baba ise aranıyor ve psikolojik sıkıntıları olduğu biliniyor.

Paris Yakınlarında Bir Binada 5 Kişinin Cesedi Bulundu
26.12.2023 - 11:33,
Abone Ol

Fransa'da Paris yakınlarında bir binada 5 kişinin cesedinin bulunduğu bildirildi.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, Paris'e 41 kilometre mesafedeki Meaux kentinde bir binada dün gece Haiti asıllı bir kadın ve 4 çocuğunun cansız bedenine ulaşıldı.

Meaux Savcılığı olaya ilişkin yayımladığı basın açıklamasında, eve zorla girildiğine dair bir ize rastlanmadığını ve 33 yaşındaki babanın arandığını belirtti.

Hayatını kaybedenlerden birinin 8 aylık bir bebek olduğu, diğer çocukların ise 2, 4 ve 7 yaşlarında olduğu belirtildi.

Savcılık olayla ilgili cinayet soruşturması açtı.

BFMTV'ye göre, hayatını kaybeden kadının mahallede yapılan Noel kutlamasına gelmediğini fark eden komşusu, kadını telefonla aradı. Kadının çağrılara cevap vermemesi üzerine olayın yaşandığı binaya giden komşu, Haitili ailenin kapısını çaldı ancak cevap alamadı.

Bir süre geçtikten sonra komşunun oğlu da Haitili ailenin kapısına gitti. Kapıyı çalan kişiye içerden baba cevap verdi ve evdeki "herkesin uyuduğunu" söyledi.

Olayın yaşandığı akşam binanın koridorlarında kan izine rastlayan komşu polise haber verdi.

Polis tarafından aranan babanın psikolojik sıkıntıları olduğu, daha önce karısına şiddet uyguladığı aktarıldı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Fransa, Haiti, Paris, Olay, Şiddet, Cinayet, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Paris Yakınlarında Bir Binada 5 Kişinin Cesedi Bulundu - Son Dakika


12:18
Asgari Ücret Zammı İçin Geri Sayım Başladı: İşte Beklentiler Asgari Ücret Zammı İçin Geri Sayım Başladı: İşte Beklentiler
11:54
Yapıcıoğlu'nun ''Özerklik'' çıkışına Adalet Bakanı Tunç'tan yanıt Yapıcıoğlu'nun ''Özerklik'' çıkışına Adalet Bakanı Tunç'tan yanıt
11:38
Bahçeli'den ortak bildiriye imza atmayan CHP'ye tepki Bahçeli'den ortak bildiriye imza atmayan CHP'ye tepki
11:15
Bahçeli'den, DEM Partili Bakırhan'ın 'Kürt sorunu devam ettikçe Tekirdağlı da Trabzonlu da rahat olmayacak' sözüne sert tepki Bahçeli'den, DEM Partili Bakırhan'ın "Kürt sorunu devam ettikçe Tekirdağlı da Trabzonlu da rahat olmayacak" sözüne sert tepki
11:09
Selçuklu Belediyesi'nin Eğitim Yatırımları Konya'ya Değer Katıyor Selçuklu Belediyesi'nin Eğitim Yatırımları Konya'ya Değer Katıyor
11:09
Bursa'da Yakalanan Tarihi Eser Kaçakçıları Bursa'da Yakalanan Tarihi Eser Kaçakçıları
11:00
Bülent Ersoy'dan Safiye Soyman'a olay sözler: Enişteci değilim ama Faik'i merak ediyorum Bülent Ersoy'dan Safiye Soyman'a olay sözler: Enişteci değilim ama Faik'i merak ediyorum
10:56
Bahçeli: 57 DEM milletvekilinin maaşı kesilerek terörle mücadeleye ve şehit ailelerine aktarılsın Bahçeli: 57 DEM milletvekilinin maaşı kesilerek terörle mücadeleye ve şehit ailelerine aktarılsın

Son Dakika
12:18 Asgari Ücret Zammı İçin Geri Sayım Başladı: İşte Beklentiler
11:09 Selçuklu Belediyesi'nin Eğitim Yatırımları Konya'ya Değer Katıyor
11:54 Yapıcıoğlu'nun ''Özerklik'' çıkışına Adalet Bakanı Tunç'tan yanıt
11:38 Bahçeli'den ortak bildiriye imza atmayan CHP'ye tepki
11:15 Bahçeli'den, DEM Partili Bakırhan'ın "Kürt sorunu devam ettikçe Tekirdağlı da Trabzonlu da rahat olmayacak" sözüne sert tepki
11:09 Bursa'da Yakalanan Tarihi Eser Kaçakçıları
11:00 Bülent Ersoy'dan Safiye Soyman'a olay sözler: Enişteci değilim ama Faik'i merak ediyorum
10:56 Bahçeli: 57 DEM milletvekilinin maaşı kesilerek terörle mücadeleye ve şehit ailelerine aktarılsın
10:55 Altının Gramı Yükselişle Başladı
10:53 Dolar/TL güne değer kazancıyla başladı! 29,32'den işlem görüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2023 12:38:29. #1.11#
SON DAKİKA: Paris Yakınlarında Bir Binada 5 Kişinin Cesedi Bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement