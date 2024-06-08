Fransa'da çevrecilere polis müdahalesi: 5 kişi yaralandı - Son Dakika
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Fransa'da çevrecilere polis müdahalesi: 5 kişi yaralandı

Fransa\'da çevrecilere polis müdahalesi: 5 kişi yaralandı

Fransa'nın güneyinde otoyol inşasına karşı çıkan çevrecilere polis müdahale etti, 3'ü güvenlik görevlisi 5 kişi yaralandı. İçişleri Bakanı Gerald Darmanin'in feshedilmesini istediği çevreci topluluk 'Soulevements de la Terre'in çağrısı ile yapılan gösteriye bazı tarım sendikaları da destek verdi.

08.06.2024 22:44
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Fransa'nın güneyinde otoyol inşasına karşı çıkan çevrecilere polis müdahale etti, 3'ü güvenlik görevlisi 5 kişi yaralandı.

France Info'nun haberine göre, Fransa'nın Tarn vilayetinde 3 bine yakın çevreci, Castres-Touluse yönünde hizmet verecek A69 otoyolunun inşasını protesto etmek için toplandı.

İçişleri Bakanı Gerald Darmanin'in feshedilmesini istediği çevreci topluluk "Soulevements de la Terre"in çağrısı ile yapılan gösteriye bazı tarım sendikaları da destek verdi.

Sendika bayrakları taşıyan ve bazıları simsiyah giyinen eylemciler, otoyol inşaat alanının yakınlarındaki Puylaurens köyünde kamp kurdu.

Valilik tarafından yasaklanan gösteriye müdahalede bulunmak üzere bölgeye 1600 polis ve jandarma sevk edildi.

Tarn valiliği, eylemciler ve güvenlik güçleri arasındaki olaylarda, 2 jandarma, 1 polis memuru ve 2 göstericinin yaralandığını duyurdu.

Fransa Ulusal Jandarma Teşkilatının X hesabından, kalabalığı püskürtmek için yürütülen operasyona ilişkin görüntüler paylaşıldı.

Paylaşımda, eylemcilerin attığı molotofkokteylleri ve yanıcı aletler nedeniyle alev alan jandarma araçlarının ve yanan araçtan uzaklaşmaya çalışan jandarmaların görüntüleri yer aldı.

Fransa İçişleri Bakanı Darmanin, şiddet eylemlerinde bulunduğu gerekçesiyle Soulevements de la Terre topluluğunun feshedilmesini istemişti.

Protestolara neden olan otoyolun 53 kilometrelik kısmının 2025 yılı sonunda hizmete girmesi planlanıyor.

Çevreciler ve sendikacılar, 400 hektarlık tarım ve orman arazisinin zarar göreceği gerekçesiyle projeye karşı çıkıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Fransa'da çevrecilere polis müdahalesi: 5 kişi yaralandı - Son Dakika

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